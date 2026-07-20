La entidad enfatizó que la forma en que se manipulen los billetes y monedas puede ser determinante para facilitar su evaluación.

Las consecuencias del sistema frontal también podrían afectar los ahorros de quienes guardan dinero en efectivo. Frente a este escenario, el Banco Central recordó que dispone de un servicio gratuito para revisar billetes y monedas dañados por eventos catastróficos y determinar si es posible recuperar su valor.

Según explicó la institución, esta iniciativa “permite, en caso de comprobarse su autenticidad, el reembolso del monto que se logre validar dentro del dinero dañado”.

Por ello, el organismo hizo un llamado a quienes resultaron afectados por las lluvias a conservar el dinero deteriorado y evitar que continúe dañándose. En ese sentido, recomendó “no desechar el dinero en mal estado y tomar precauciones para evitar un mayor deterioro de las piezas mojadas o dañadas”.

¿Tus ahorros terminaron mojados? El Banco Central explica cómo solicitar un reembolso

El primer paso consiste en completar el formulario disponible en el sitio web del Banco Central, donde se deben ingresar antecedentes como datos personales, ciudad, sucursal donde se entregará el dinero, monto estimado y el tipo de daño que presentan los billetes o monedas.

Una vez realizado ese trámite, la persona deberá acudir a una sucursal bancaria con la siguiente documentación:

El formulario previamente completado.

Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

El dinero dañado.

La entidad enfatizó que la forma en que se manipulen los billetes y monedas puede ser determinante para facilitar su evaluación.

Entre las principales recomendaciones figuran: