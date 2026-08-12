El beneficio será entregado junto con la pensión de septiembre y no requiere postulación.

El aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 contempla un aporte económico para determinados pensionados, el que será entregado durante septiembre sin necesidad de realizar una solicitud.

De acuerdo al Instituto de Previsión Social, el pago se realizará junto con la pensión correspondiente y no estará sujeto a descuentos, impuestos ni cotizaciones previsionales o de salud.

Para acceder al beneficio, las personas deben encontrarse pensionadas al 31 de agosto de 2026 y pertenecer a alguno de los sistemas previsionales establecidos. Entre ellos están quienes reciben PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad del IPS, además de pensionados de ex cajas de previsión, ISL, Dipreca, Capredena y mutualidades, entre otros.

También pueden acceder pensionados de AFP o compañías de seguros, siempre que cumplan condiciones específicas, como ser beneficiarios de la PGU, recibir Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez, o contar con una pensión mínima con Garantía Estatal.

Confirman cuánto recibirán los pensionados por el aguinaldo de Fiestas Patrias 2026

En cuanto al monto, el aporte base para este año será de $25.280. A esta cifra se podrán sumar $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026, por lo que el total dependerá de la cantidad de cargas que cumplan con los requisitos.

De esta manera, el aporte de septiembre llegará de forma automática a quienes cumplan con las condiciones establecidas, por lo que no será necesario realizar una postulación previa. El monto final dependerá principalmente de la situación previsional de cada persona y de las cargas familiares que tenga acreditadas.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el aguinaldo de Fiestas Patrias no constituye una obligación general para los empleadores. No obstante, puede transformarse en un derecho si está contemplado en el contrato individual de trabajo o en un convenio o contrato colectivo.