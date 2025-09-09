Cuando una empresa entrega el aguinaldo de manera habitual y constante, se considera un derecho adquirido para los trabajadores, por lo que no puede dejar de pagarse.

El aguinaldo de Fiestas Patrias es un beneficio económico que se entrega a los trabajadores en Chile para cubrir los gastos que se producen durante estas fechas.

Tradicionalmente, este aporte se otorga a pensionados, funcionarios públicos y otras personas que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Según explicó Eric Peñaloza, abogado laboral y académico de la Escuela de Derecho de la UNIACC a EL DÍNAMO, “el aguinaldo no está reconocido expresamente como un derecho en la legislación chilena y por tanto es un beneficio voluntario a menos que sea reconocido por el empleador en el contrato de trabajo, en un contrato colectivo, o bien pase a formar parte de un derecho adquirido para los trabajadores por haberse pagado de manera continua por la empresa. Distinto es el caso de los funcionarios públicos que sí está reconocido en la ley”.

Qué hacer si la empresa no paga el aguinaldo en Fiestas Patrias

El abogado laboral alertó que “cuando una empresa entrega el aguinaldo de manera habitual y

constante, este se considera un derecho adquirido para los trabajadores, por lo que no puede dejar de pagarse”.

“Si la empresa decide no hacerlo, puede exigirse judicialmente, tal como lo han establecido los

tribunales y la propia Dirección del Trabajo”, añadió.

“Si el aguinaldo de este año resulta inferior al habitual, también puede considerarse una alteración indebida de un derecho ya consolidado. En ese caso, lo más recomendable es acudir a la Inspección del Trabajo para asesorarse y ejercer la defensa de ese derecho”, dijo el experto.

Asimismo, sobre lo que puede hacer un trabajador si no recibe el pago del incentivo pactado, el académico indicó que “lo más adecuado es presentar una denuncia formal ante la Inspección del Trabajo, lo que inicia una fiscalización que puede derivar en severas multas para la empresa”.

Sobre la forma de entrega del aguinaldo, el docente afirmó que “si una empresa siempre ha entregado el aguinaldo en forma de canastas, gift cards, esa práctica puede mantenerse, porque ha sido aceptada tácitamente por ambas partes. No obstante, si habitualmente pagaba en dinero y luego lo reemplaza unilateralmente por productos o vales, sin acuerdo previo, se consideraría un incumplimiento, y el trabajador puede denunciarlo ante la Inspección del Trabajo para que el organismo fiscalice y, si corresponde, aplique sanciones”.

Dónde denunciar ante la Dirección del Trabajo el no pago del aguinaldo

Puedes denunciar en la Dirección del Trabajo (DT) a través de dos medios principales:

Ingresando una denuncia electrónica en el portal Mi DT en su sitio web, o bien, acudiendo personalmente a la oficina de la Inspección del Trabajo más cercana a tu empleo.

En línea (Portal Mi DT)

Accede: al sitio web de la Dirección del Trabajo: www.dt.gob.cl.

Ingresa: a la sección Mi DT.

Identifícate: con tu Clave Única y RUN.

Elige: el perfil Trabajador para poder ingresar tu denuncia.

Presencial (Oficinas de la Inspección del Trabajo)

Dirígete: a la oficina de la Inspección del Trabajo que esté más próxima a tu lugar de trabajo.

Explica: el motivo de tu visita, es decir, que quieres denunciar a tu empleador por incumplimiento de tus derechos laborales.

Entrega: los antecedentes o documentos necesarios que respalden tu denuncia.

Teléfono