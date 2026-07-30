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Confirman aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para funcionarios públicos: revisa cuánto recibirán

La actualización del beneficio quedó establecida tras el reajuste de remuneraciones del sector público.

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Gabriela Romo

La entrada en vigencia de la ley que reajustó las remuneraciones del sector público también actualizó el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias 2026.

El beneficio económico será pagado durante septiembre y su valor dependerá de la remuneración líquida que perciban los trabajadores en agosto.

En ese contexto, los funcionarios públicos cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493 recibirán un aguinaldo de $91.682. En tanto, quienes superen ese monto obtendrán un pago de $63.645, beneficio que será depositado antes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Confirman aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para funcionarios públicos

La actualización de estos montos forma parte del reajuste salarial establecido por la Ley 21.806, normativa que fijó un incremento total de 3,4% para el sector público.

Este aumento se implementó en dos etapas; un 2% desde el 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a contar del 1 de junio de 2026.

Además del aguinaldo de septiembre, la legislación también reajustó otros beneficios destinados a los trabajadores del Estado, entre ellos el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad, la bonificación adicional, el bono de vacaciones y el bono mensual.

El aguinaldo de Fiestas Patrias corresponde a un beneficio que reciben cada año los funcionarios públicos y los pensionados del IPS. Mientras para los trabajadores del Estado su entrega está garantizada por ley, en el sector privado su pago dependerá de lo establecido en el contrato de trabajo o de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

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