Quiénes están detrás de la comisión que impulsará cambios al empleo público

Un grupo transversal de expertos que se han desempeñado en gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, se encargarán de abrir la discusión para reformar el Estatuto Administrativo que se encuentra vigente desde 1989.

El Gobierno ya definió a la conformación de la comisión transversal que analizará cambios al Estatuto Administrativo, el cual regula los puntos centrales de la relación laboral de los funcionarios de la administración del Estado.

Lo anterior, corresponde a una de las iniciativas que impulsa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la agenda de modernización del Estado. En este marco, el jefe de la billetera fiscal ha enfatizado en la importancia de “tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos”.

El secretario de Estado busca avanzar rápidamente, proyectando un período de trabajo de dos meses, con el objetivo de contar con conclusiones antes de que finalice el presente año, como base para discutir cambios legales al empleo público.

El Estatuto Administrativo se aprobó en 1989, cuyo texto refundido se publicó en 2005. Tras ello se han llevado a cabo reformas parciales, como la creación del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública en 2003 y el perfeccionamiento de ese sistema en 2016. Ahora, se plantea una transformación integral del régimen.

Hasta ahora, en la administración coexisten funcionarios de planta (cargos permanentes); trabajadores a contrata (se renuevan cada año); y personas a honorarios contratadas para funciones específicas. Además, están las autoridades y asesores de confianza.

Los integrantes de la comisión que analizará el Estatuto Administrativo

Bajo este contexto, el Gobierno ya definió los nombres que abrirán la discusión en torno a los posibles cambios de las reglas dentro de las relaciones laborales del Estado y sus funcionarios.

La comisión estará compuesta por Macarena Lobos, exministra de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Gabriel Boric. Es abogada de la Universidad de Chile y también se desempeñó como subsecretaria de Hacienda en la segunda administración de Michelle Bachelet. En Piñera 2 fue convocada por el Ministerio de Hacienda para integrar la Comisión de Gasto Público.

Dentro del equipo también están los exdirectores de Presupuestos, Matías Acevedo y Cristina Torres. El primero ostentó dicho cargo en Piñera 2, fue gerente general de Corfo y fue director del Banco Interamericano de Desarrollo en representación de Chile. Torres, en tanto, fue jefa de gabinete del Ministerio de Energía, para luego llegar a la Dipres, también en la administración de Piñera.

A ellos se les suma Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda donde se convirtió en mano derecha de Mario Marcel y posee una trayectoria ligada a la modernización del Estado. Es ingeniera comercial y en el gobierno de Bachelet también se hizo presente: fue subsecretaria de Evaluación Social del Mideso, donde lideró la creación del Registro Social de Hogares (RSH), que reemplazó la antigua Ficha de Protección Social, y la actualización del sistema de medición de pobreza con enfoque multidimensional.

Ramiro Mendoza, es otro de los nombres, quien ejerció como contralor general de la República entre abril de 2007 y abril de 2015.

A esta lista se suman Jorge Rodríguez Cabello (expresidente del Consejo Fiscal Autónomo), Fernando Claro (director ejecutivo de la Fundación para el Progreso), Ernesto Silva (exdiputado y académico UDD), Enrique Rajevic (abogado y experto e derecho administrativo), María Jaraquemada (consejera del Consejo para la Transparencia), María Francisca Yáñez (ingeniera Civil Industrial de Universidad Católica) y Francisca Díaz Del Río (ejecutiva con más de dos décadas de trayectoria en el sector retail).

José Ignacio Llodrá, el economista que coordinará la comisión que evaluará cambios al empleo público

El secretario ejecutivo de la comisión de 12 expertos será el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, Juan Ignacio Llodrá. Es economista de la UC y trabajó en las dos administraciones de Piñera.

Llodrá tendrá la misión de organizar las sesiones, sistematizar las propuestas y servir de puente entre los expertos y el Ministerio de Hacienda.

Su trayectoria en el aparato público inició en Piñera 1 cuando se desempeñó asesor del equipo macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Tras ello, en la segunda administración ejerció como jefe de gabinete del entonces director de Presupuestos, Rodrigo Cerda. Posteriormente, en el último año de dicho gobierno trabajó en el Segundo Piso de La Moneda.

Considerando los nombres que integran la comisión, se ha buscado dar una señal de transversalidad, con expertos que se han desempeñado en la Dipres y derecho administrativo, durante diferentes administraciones.

“Esta reforma no es en contra de nadie, es con los funcionarios públicos. Queremos modernizar el empleo público para valorar el esfuerzo de quienes hacen bien su trabajo, superando esquemas obsoletos para que el Estado esté finalmente al servicio de la ciudadanía, no al revés”, destacó el ministro Jorge Quiroz respecto a los integrantes de la instancia.