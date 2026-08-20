Día de las Papas Fritas: restaurantes y apps lanzan tentadoras promociones para celebrar

Para conmemorar la fecha, distintas cadenas, restaurantes y aplicaciones prepararon descuentos, precios especiales y concursos para sus clientes.

Este jueves 20 de agosto los amantes de las papas fritas tienen una nueva excusa para darse un gusto. La fecha conmemora a una de las preparaciones más populares de la gastronomía rápida, que en Chile cuenta con una importante cantidad de seguidores.

El interés por este producto también queda reflejado en los pedidos de delivery. De acuerdo con cifras entregadas por Uber Eats, durante el último año se solicitaron alrededor de 5,5 millones de porciones de papas fritas mediante la plataforma.

Entre las ciudades que más solicitan esta preparación destaca Valparaíso, seguida por Concepción, Santiago, La Serena y Rancagua.

Día de la Papas Fritas: restaurantes y apps lanzan tentadoras promociones para celebrar

Para conmemorar la fecha, distintas cadenas, restaurantes y aplicaciones prepararon descuentos, precios especiales y concursos para sus clientes.

Doggis: tres porciones medianas por el precio de dos, mediante la aplicación de la marca.

Juan Maestro: por compras superiores a $7.000, los clientes podrán recibir una segunda porción de papas fritas normales sin costo, utilizando el código “PAPAMAESTRA” en su app.

Mamut: quienes adquieran cualquier appetizer podrán acceder a una recarga de papas fritas con queso cheddar.

Barrio Chick’en: papas medianas a $1.000 utilizando un cupón disponible en su aplicación. El precio habitual informado es de $2.490.

Pronto Copec: porciones de papas fritas a $1.000 pagando mediante la App Full Copec.

Elemental Burgers: dos papas grandes por $2.990 y dos papas XL por $4.990.

Carl’s Jr.: papas grandes a $1.000 mediante un cupón disponible en la aplicación.

Just Burger: la cadena anunció distintas promociones especiales, disponibles hasta el viernes 21 de agosto.

Burger King: quienes compren un balde o pote de papas mediante la aplicación Mi BK podrán participar por un Golden Ticket, premio que contempla un mes de papas gratis.

Descuentos disponibles a través de aplicaciones

Las plataformas de delivery también se sumaron a la celebración con ofertas especiales.

PedidosYa contempla precios desde $1.990 en productos de distintas marcas, entre ellas Just Burger, Tarragona, McDonald’s, KFC, Doggis y Chicken Love You.

Por su parte, Rappi anunció un 50% de rebaja en papas grandes de McDonald’s, una promoción 2×1 en el pote King de Burger King y papas de Wendy’s a $1.000.

Promociones en distintas ciudades

Uber Eats también reúne descuentos en locales de diferentes zonas del país. Entre las alternativas informadas se encuentran:

A nivel nacional:

Burger King: dos porciones de papas grandes por $3.500.

Fries and Bites: papas Fries and Bites de 1 kg por $9.971.

Fuente Sureña: Suprema de cheese por $4.495.

McDonald’s: dos papas grandes por $3.990.

En Santiago:

Carnitas: papas fritas grandes por $8.366.

Ciudad Vieja: porción de 200 gramos por $3.080.

Comecamino’s: papas familiares por $6.300.

Daily Wrap: papas fritas por $2.340.

Fábrica de las Papas: papas supremas por $6.433.

En Valparaíso: