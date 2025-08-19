Concurso para elegir a la Mejor Empanada 2025: revisa los plazos, bases y premios para los ganadores

El panel de expertos considerará aspectos como sabor, aroma, cantidad de relleno, calidad de la masa, pino y apariencia.

Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) junto a revista PanArte y Escuela Artebianca, anunciaron una nueva versión del esperado concurso que elegirá a la Mejor Empanada 2025.

En la edición anterior, la corona quedó en manos de la Panadería Tomás Moro, ubicada en Las Condes, gracias a su masa dorada y crujiente, un pino jugoso y bien condimentado, y un balance perfecto entre todos sus ingredientes, que terminó por conquistar al exigente jurado.

Este año la competencia contará con más de 100 establecimientos participantes, cuyos productos serán evaluados bajo la modalidad de cata a ciegas.

En tanto, el panel de expertos considerará aspectos como sabor, aroma, cantidad de relleno, calidad de la masa, pino y apariencia.

“La empanada es más que un plato típico, es un pedazo de historia que nos une en cada mesa y rincón de Chile. Este concurso es un homenaje a quienes, con talento y dedicación, mantienen viva esta tradición. Estamos ansiosos por descubrir nuevas recetas, sorprendernos con su sabor y conocer al próximo ganador”, señaló Juan Mendiburu, presidente de Indupan.

Plazos y premios del concurso para elegir a la Mejor Empanada 2025

Las clasificatorias se desarrollarán los días 27 y 28 de agosto, mientras que la gran final está programada para el 3 de septiembre.

De acuerdo a los organizadores, el objetivo es encontrar la empanada que represente la excelencia en la elaboración de uno de los alimentos más icónicos de la gastronomía nacional.

Para participar debes seguir los siguientes pasos:

Inscríbete hasta las 13:00 horas del 26 de agosto a través de las redes sociales de en Indupan.cl o Pan Arte EN ESTE LINK.

Entrega cinco muestras en Artebianca (Exequiel Fernández 336, Ñuñoa), entre el 27 y 28 de agosto desde las 10:00 y 12:00 horas, donde se realizarán las clasificatorias 2025

En cuanto a los premios del concurso para elegir a la Mejor Empanada 2025, se regalará una amasadora espiral Unique UA8 – 8 kilos de masa, además de otros tremendos obsequios.