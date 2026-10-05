Vallejo apunta a la “ultraderecha” desde Brasil: “Aunque se pongan la bandera chilena, por dos pesos la venden”

La exvocera sostuvo que las elecciones en Brasil ponen en disputa “el rumbo estratégico de América Latina” y que “el alineamiento de la ultraderecha” está afectando a Chile.

Desde Brasil, donde fungió como observadora del proceso electoral, la exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo (PC) sostuvo que los resultados de la elección entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán el rumbo de América Latina y también hizo una dura crítica a la administración de José Antonio Kast.

“Muchos veníamos con la conciencia muy clara de que una elección que pone en disputa el rumbo estratégico que va a tener Brasil y América Latina, porque lo que pasa acá nos va a impactar a todos los países de América Latina, por lo menos. Y probablemente también al mundo”, dijo en una transmisión de Instagram.

Vallejo también catalogó como “radical” e “imperial” la política exterior de Estados Unidos, y destacó que ante esa situación “Brasil hasta el momento ha sido muro de resistencia frente a esa doctrina, por el liderazgo y carácter de Lula, una persona que no se arrodilla, que no se somete y exige respeto”. Asimismo, valoró que este país, junto a México y Uruguay, no hayan suscrito al Escudo de las Américas, la alianza militar contra el crimen organizado que impulsa Donald Trump, a la que atribuyó “cuestiones de carácter económico militar y político”.

Vallejo: “No están defendiendo la patria”

A juicio de la exministra, en esta elección se juega “un orden mundial basado en reglas, o lisa y llanamente caer en un orden basado en unilateralismo”, la “soberanía versus el sometimiento” a la doctrina Donroe, la “democracia versus el autoritarismo”, y también “que América Latina siga siendo una región de paz, alejada de conflictos militares”.

Asimismo, planteó que Chile no está exento de fenómenos globales como la pandemia o el crimen organizado y sumó otro factor: “El alineamiento ideológico de la ultraderecha también nos está afectando”.

“Así que, para las próximas elecciones, cuando una ultraderechista te diga que es patriota, duda. Porque en la práctica no están defendiendo la patria. En la práctica, aunque se ponga la bandera chilena, por dos pesos la venden en dos segundos a los intereses de otras naciones. Al menos sospechen. No es normal que alguien que se diga patriota no sea capaz de pararse dignamente frente al presidente de otro país. No es normal que alguien que se diga defensor de la libertad presente una reforma constitucional para quitar las libertades personales de las personas. Hay contradicciones que cada vez se hacen más evidentes y creo que tenemos que ser capaces de leerlas”, instó.