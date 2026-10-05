Chile vs México: los cambios en La Roja y todo lo que debes saber sobre el partido amistoso

Nicolás Córdova prepara una serie de cambios para culminar la gira norteamericana, donde la selección ha obtenido un saldo de dos derrotas.

Chile terminará su gira por Norteamérica este martes cuando enfrente a México, donde La Roja dirigida por Nicolás Córdova buscará obtener un resultado favorable tras las dos derrotas que sufrió ante Canadá y Estados Unidos.

Para encuentro, el DT interino podrá volver a contar con Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, quienes fueron expulsados ante Canadá. No obstante, no podrá tener a su disposición a Marcelino Núñez, debido a que abandonó la concentración.

En este marco, Córdova ya ha dado luces respecto a una serie de cambios que realizaría de cara al cierre de la gira norteamericana.

Solamente los centrales Jonathan Villagra e Iván Román, y el delantero Darío Osorio conservarían la titularidad. Dentro de las novedades está el regreso de Brayan Cortés en el arco, quien tomará el lugar de Lawrence Vigouroux.

En la defensa, los laterales serían Felipe Salinas y Gabriel Suazo, mientras que en el mediocampo Vicente Pizarro volverá a su rol de volante central. Agustín Arce también asoma como titular.

En el ataque, se espera que Lucas Cepeda esté en el once inicial, al igual que Gonzalo Tapia.

De esta manera, la Selección Chilena formaría con Brayan Cortés en el arco; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Agustín Arce en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en delantera.

A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de Chile vs México

El partido de Chile vs México se jugará en Estados Unidos este martes 6 de octubre a partir de las 23:30 horas, el cual se podrá ver en vivo por TV abierta a través de la señal de Mega, mientras que por streaming estará disponible en Mega GO.