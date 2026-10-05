Lluvia en Santiago: a qué hora comienza, cuándo sería el peak y cuántos mm caerán en Región Metropolitana

Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo en Santiago, que señala que la lluvia nuevamente marcará la semana.

La lluvia nuevamente se hará sentir esta semana en Santiago y en la zona central. Las precipitaciones comenzarían este lunes durante la tarde, a eso de las 16:00 y 17:00 horas.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre el pronóstico del tiempo para los próximos días y señaló que esta “semana será inestable en gran parte del país”, afirmando que también hay probabilidad de tormentas eléctricas.

Respecto al peak de precipitaciones en Santiago, el experto anticipó: “El día de más lluvia será mañana, martes. El miércoles y el jueves, muy inestables”. Tras ello, añadió que las lluvias pronosticadas para mañana “se manifiestan con constancia, pero tendremos algunas pausas. Los mayores acumulados hacia la cordillera“.

En cuanto al acumulado de milímetros (mm) de agua en la capital, Sepúlveda sostuvo que se prevé un monto total cercano a los 50 mm.

“Miércoles y jueves, aunque veremos el sol, aparece la probabilidad de tormentas eléctricas”, aseveró.

Son tres días y medio de precipitaciones que se esperan en la Región Metropolitana. En este marco, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone explicó que el martes debería concentrar el 60% del total de agua asociado al evento.

Bajo este contexto, anticipó que uno de los momentos de mayor intensidad se produciría alrededor de las 17:00 horas de aquella jornada.

De esta forma, se espera que la luvia “sea constante” durante el martes, mientras que el miércoles y jueves serán más variables.