Con sueldos de hasta $1,2 millones: revisa las ofertas de trabajo por Fiestas Patrias y cómo postular

De cara a las Fiestas Patrias, se han abierto más de 1.800 empleos temporales para desempeñar diferentes funciones en diversas regiones.

La llegada de Fiestas Patrias también abre nuevas oportunidades laborales. De cara a la celebración de septiembre, Eurofirms Group Chile informó la apertura de más de 1.800 puestos temporales en distintas zonas del país.

Las remuneraciones dependen del cargo y del nivel de especialización. En algunos casos, pueden alcanzar los $1,2 millones.

El sector que concentra la mayor cantidad de ofertas es logística. En esta área existen más de 1.500 vacantes, principalmente para operadores de picking y bodega, grúas, apiladores reach y order picker. También se buscan trabajadores para labores de carga y descarga. Los salarios en estas funciones comienzan cerca de los $530.000 y pueden llegar hasta los $910.000.

Las ofertas de trabajo disponibles para Fiestas Patrias

La oferta temporal también contempla puestos vinculados a la actividad turística y comercial que aumenta durante septiembre. En hotelería se requieren mucamas, coperos y garzones, principalmente bajo una modalidad de trabajo por turno.

Retail y logística, en tanto, cuentan con alternativas de jornada parcial. En algunos casos, estos empleos ofrecen pagos de hasta $40.000 por jornada.

La búsqueda también alcanza a trabajadores especializados. Eurofirms Group Chile mantiene vacantes para el sector minero en Calama y Antofagasta, donde requiere mecánicos y técnicos, con sueldos que oscilan entre $1,1 millones y $1,2 millones.

Aunque la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de oportunidades, la oferta no se limita a Santiago, puesto que existen puestos disponibles en O’Higgins, Valparaíso, La Araucanía, Tarapacá y Los Lagos.

“Este año estamos viendo una demanda que va mucho más allá de los trabajos que tradicionalmente asociamos a Fiestas Patrias. Hay necesidades de contratación en logística, hotelería, retail, industria y también minería, con perfiles que van desde personas que buscan un ingreso adicional hasta trabajadores especializados”, señaló Vanesa Rosales, Staffing Leader de Eurofirms Group Chile.

Las personas interesadas pueden revisar las vacantes y realizar su postulación a través de www.eurofirms.com/cl.