Tras fuertes vientos en la RM: quién responde si cae un árbol sobre un auto en la calle

Hechos de esta naturaleza no son excepcionales, sobre todo en invierno y cuando las rachas de viento superan los 50 kilómetros por hora.

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Una providencial salvada tuvo el conductor del auto sobre el que cayó un poste esta mañana en la comuna de Vitacura, luego de que un árbol se desplomó sobre el tendido eléctrico debido al fuerte viento y provocó el derrumbe de cinco de esas estructuras.

Tras lo ocurrido, el trabajo de Bomberos permitió rescatarlo del vehículo, luego de lo cual se lo trasladó hasta la Clínica Alemana, donde se evaluó su estado.

El caso se sumó a otro ocurrido casi de manera simultánea en la Avenida Vicuña Mackenna, en la comuna de Macul, donde un árbol cayó sobre un motociclista que circulaba por el lugar, quien resultó herido, además de impactar dos automóviles, cuyos conductores no resultaron con daños.

Quién responde si un árbol cae sobre alguien en la calle

Los hechos antes mencionados no son excepcionales, sobre todo en invierno y cuando las rachas de viento superan los 50 kilómetros por hora, por lo que resulta muy importante que las eventuales víctimas sepan quién debe responder en esos casos, ya sea para que pague gastos médicos o arreglos del vehículo.

Lo que está claro es que, si el accidente es provocado por un árbol que se encuentra al interior de una propiedad privada, es el dueño quien debe responder por los daños provocados al auto y, eventualmente, a sus pasajeros.

La duda surge con aquellos casos en que se desploma un árbol que está en la vía pública y, de acuerdo con la actual legislación, la respuesta es una sola.

Según establece el artículo 5°, letra C, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios tendrán, entre otras atribuciones esenciales, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público.

En la práctica, aquello implica que tienen el deber de mantener tanto el ornato como los bienes que se encuentran en su territorio, como ocurre con los árboles ubicados en las calles de la comuna.

De esta forma, si el afectado demuestra que lo ocurrido se debió a la falta de cuidado por parte del municipio y no a un hecho de otra naturaleza, como por ejemplo la caída de un rayo en el árbol, la municipalidad deberá responderle al afectado.

Desde esa perspectiva, el dueño del auto al que le caiga un árbol o parte de él en la vía pública debe dar cuenta al personal municipal, ojalá tomar fotos, contactar a posibles testigos y, si la municipalidad no actúa por propia iniciativa para indemnizarlo, iniciar las acciones legales para que lo haga.