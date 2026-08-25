Aciertos, errores, títulos y deuda internacional: los hitos que marcaron la gestión de Buljubasich en la UC

Cruzados despidió a Tati Buljubasich y puso fin a su gestión como gerente deportivo, donde tuvo grandes aciertos en fichajes y también contrataciones que no funcionaron.

Este martes, la U Católica puso fin a un ciclo de 16 años y despidió a José María Buljubasich como gerente deportivo, quien venía se ser muy cuestionado por los nulos fichajes que realizó el club de cara a los octavos de Copa Libertadores, donde quedaron eliminados a manos de Estudiantes de La Plata.

El Tati asumió el cargo en septiembre de 2010 y solo tres meses después alzó su primera copa luego de que la UC ganara el Campeonato Nacional. Tras ello, los Cruzados realizaron una gran campaña internacional alcanzando los cuartos de final de Libertadores, donde cayeron ante Peñarol. Sin embargo, en el ámbito local llegaría un duro golpe: perdieron el Apertura 2011 de forma increíble frente a la U tras llegar al Nacional con cotillón.

Subcampeonatos y 12 títulos

Aquella situación terminó con la salida de Juan Antonio Pizzi, junto con la de otros jugadores. Pese a ello, el exarquero continuó con el importante desafío de comandar un nuevo proyecto. Posteriormente llegaron los subcampeonatos del Transición 2013, Apertura 2013, Clausura 2014 y Apertura 2015, lo que alimentó el mote de “segundones” que pesó por varios años en el cuadro de la Franja.

No obstante, la dirección del club comenzó a cambiar en los siguientes años. Buljubasich gestionó la llegada de Mario Salas y el regreso de José Pedro Fuenzalida, quienes fueron fundamentales en el inédito bicampeonato que lograron en 2016, junto con la Supercopa de ese año.

Después de dos temporadas sin ganar el torneo, Universidad Católica vivió la etapa más exitosa de su historia, consolidándose como el único club tetracampeón de campeonatos largos, cuyo logro se obtuvo con cuatro entrenadores diferentes: Beñat San José (2018), Gustavo Quinteros (2019), Ariel Holan (2020) y Cristian Paulucci (2021). Lo anterior, sumado a la Supercopa de 2019, 2020 y 2021.

Durante la gestión de Buljubasich se llevaron a cabo millonarias ventas, tales como: Guillermo Maripán, Nicolás Castillo, Enzo Roco, Lucas Pratto, Francisco Silva, Marcelino Núñez, Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, Felipe Gutiérrez, Erick Pulgar, Valber Huerta, Benjamín Kuscevic, Jeisson Vargas, Diego Valencia y César Pinares. Por estas figuras la institución pudo recaudar más de US$ 35 millones.

En cuanto al ámbito internacional, durante el periodo del exarquero la UC solo pasó a octavos de Libertadores en 2021 y 2026, mientras que en Sudamericana destacan las semifinales de 2012 y los cuartos de 2020.

Sus aciertos y errores

Dentro de los principales aciertos del Tati se encuentran la llegada de Fernando Zampedri en 2020, quien se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Otras incorporaciones destacadas fueron las de Luciano Aued, Diego Buonanotte, Erick Pulgar, Matías Dituro, Edson Puch, Enzo Kalinski, Valber Huerta, Branco Ampuero y el ya mencionado Chapa Fuenzalida.

En contraparte, también hubo fichajes que no funcionaron, tales como: Nehuén Paz, Bernardo Cerezo, Jader Gentil, Lucas Menossi, Guillermo Burdisso, Joaquín Torres, Lucas Melano, Franco Di Santo, Brayan Rovira, Yamil Asad, Diego Vallejos.

Cómo terminó el ciclo de Buljubasich en la U Católica

Después de los años exitosos a nivel local, Buljubasich tuvo que lidiar con una importante reducción en los presupuestos para los fichajes, debido a los recursos comprometidos para la construcción del Claro Arena.

Lo anterior quedó en evidencia en los últimos resultados que ha obtenido el club en los últimos torneos nacionales, donde su mejor actuación fue el año pasado con la obtención del Chile 2. Antes de ello, solo había alcanzado puestos de Sudamericana, competición a la que nunca pudo clasificar a la fase de grupos, ya que quedó eliminado tres veces seguidas (2023, 2024 y 2025) en la fase nacional.

Este año comenzó muy bien para los Cruzados en el campo internacional, donde ganaron su grupo y clasificaron a octavos de final. Sin embargo, las numerosas bajas y la nula llegada de refuerzos terminó por sentenciar la eliminación del club, lo cual desató el enojo de los hinchas, quienes apuntaron a la “poca ambición” de la dirigencia para seguir avanzando en el certamen.

“Soy hincha de la Católica, quiero el club, trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto, pero entiendo que es parte de este trabajo. A veces dicen que uno no trabaja, esas cosas. Algunas personas lo dicen, a uno le llega todo. Creo que eso no corresponde. Uno lleva muchos años en esto, somos honestos, trabajamos, queremos al club. Creo que eso tiene un valor”, aseveró el ahora exgerente deportivo tras los cuestionamientos que se amplificaron con la eliminación.

Finalmente, bajo el mandato de Matías Claro, Buljubasich se despide de la UC después de 16 años, periodo en que el equipo levantó siete títulos nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile.