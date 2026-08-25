Singapur enfrenta su crisis de natalidad: las medidas que anunció para que sus ciudadanos tengan más hijos

La isla-estado del sudeste asiático es uno de los países con la cifra de natalidad más baja del mundo, una estadística que es liderada por Taiwán, con 0,70 hijos por mujer. En Chile es de 0,98.

INSTAGRAM.

Con cerca de 0,87 hijos por mujer, Singapur es uno de los países con la cifra de natalidad más baja del mundo, una estadística que es liderada por Taiwán, con 0,70, y que en Chile alcanza un promedio de 0,98 hijos, según las cifras más recientes proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Decidida a revertir esta realidad a la brevedad posible, la isla-estado del sudeste asiático, que posee uno de los PIB per cápita más altos del mundo, anunció una serie de medidas tendientes a aumentar la tasa de natalidad, que el año pasado cayó en un 11% respecto del 2024.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento de Estadísticas de Singapur, su población llega a los 6,1 millones de habitantes, y en 2025 solamente nacieron 29.864 bebés.

Los incentivos en Singapur para tener más hijos

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, dio a conocer que su gobierno implementará una serie de medidas para incentivar a sus habitantes a tener más hijos.

En esa línea, precisó que contemplan apoyo económico y políticas destinadas a permitir que las familias pasen más tiempo con sus niños menores de 12 años.

Según establece el nuevo sistema, quien tenga tres o más hijos en primaria tendrá derecho a 12 días no laborables cada año, lo que supone un aumento de 10 permisos respecto al esquema actual.

Respecto del tema económico, se implementarán compensaciones que comenzarán con el nacimiento, cuando cada familia recibirá el equivalente a algo más de 7.000 dólares estadounidenses, así como la apertura de una cuenta de ahorro infantil y una subvención médica.

Posteriormente, se entregará a cada familia más de 1.500 dólares anuales hasta que el niño cumpla 16 años, y cuando llegue a los 17, el gobierno de Singapur le entregará otros 7.000 dólares al grupo familiar.

“Cada niño recibirá casi 70.000 dólares singapurenses (unos 55.000 dólares estadounidenses) en apoyo financiero directo a medida que crece”, resumió el primer ministro.

Además, Lawrence Wong confirmó una reducción en las tarifas de salud para el cuidado infantil, además de ayudas económicas para acceder a viviendas.