Arrau asume responsabilidad por redacción de la reforma de seguridad: “Yo firmé”

El ministro de Seguridad insistió en que se están haciendo cargo de las críticas, pero que lo importante “es conversar y llegar a acuerdos”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó las críticas que han surgido recientemente en relación a la redacción de la reforma de seguridad.

Por un lado, desde el oficialismo, el senador Andrés Longton (RN) indicó en Cooperativa que los errores se deben “a la falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y fortaleza de la parte política y falta de especialistas en determinadas áreas (…) Me parece que a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia en algunos equipos”.

En tanto, desde la oposición, el senador Pedro Araya (PPD) acusó que la persona a cargo de redactar la iniciativa utilizó un chatbot de inteligencia artificial para copiar y pegar extractos de distintas legislaciones internacionales. “Un trabajo poco serio”, aseveró en Radio Agricultura.

Ante esto, Arrau, por ser quien puso la firma en el proyecto de reforma de seguridad, asumió la responsabilidad de los errores cometidos en la redacción.

“Esa reforma tiene la firma del ministro quien le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este gobierno, y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley“, señaló en un punto de prensa.

En esa misma línea insistió en que “yo firmé y me hago responsable de todas las críticas, y por eso hemos estado conversando con los parlamentarios, viendo, efectivamente, las críticas, las sugerencias de mejora, para ver cómo podemos avanzar en este proyecto, el cual es parte de una cartera muy potente, donde hay otros (proyectos) que tienen mayor nivel de urgencia, y este también es importante sacarlo adelante”.

“Vamos viendo cómo se puede ir mejorando, tal como hemos hecho todos los días, ustedes han visto intensas reuniones, haciéndonos cargo de esas críticas, que muchas de ellas son legítimas, otras encontramos que son injustas, pero, bueno, lo importante es conversar y llegar a acuerdos