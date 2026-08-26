Fiestas Patrias 2026: tres fondas económicas para celebrar en Santiago

Durante septiembre, distintas comunas preparan actividades para quienes buscan disfrutar de la música, la gastronomía y las tradiciones chilenas sin realizar un gran gasto.

Con la llegada de las Fiestas Patrias 2026, son muchas las familias que buscan alternativas para disfrutar del ambiente dieciochero sin gastar de más en Santiago.

Para este año, distintas comunas se preparan celebraciones con música, gastronomía y actividades para grandes y chicos, incluyendo opciones con entradas a precios accesibles.

En Maipú, la Fiesta Costumbrista se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre en la Plaza de Maipú, desde las 12:00 hasta las 22:00 horas. El evento contará con presentaciones de exponentes de la cumbia nacional y un espacio especialmente destinado al público infantil.

Fiestas Patrias 2026: fondas económicas para celebrar en Santiago

En Renca, en tanto, se realizará la Gran Fonda Familiar en el Parque Las Palmeras. Las entradas tendrán un valor de $1.000 para quienes cuenten con Tarjeta Vecino y de $5.000 para el público general. Además, los niños y niñas de hasta 13 años podrán ingresar gratuitamente.

Otra alternativa será la Gran Fonda Las Vizcachas, programada para los días 18 y 19 de septiembre. El panorama contempla presentaciones de Los Vikings 5 y Los Kuatreros del Sur, además de un tributo al reconocido cantante nacional Tommy Rey. Las entradas estarán disponibles a través de Passline.

De esta manera, Maipú, Renca y Las Vizcachas se presentan como alternativas para quienes quieran celebrar durante el mes de septiembre con música y actividades tradicionales, buscando mantener un presupuesto más acotado durante las Fiestas Patrias.