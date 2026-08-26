Tras dos días prófugo: detienen a conductor acusado de atropellar y matar a Paz Ramírez

El vehículo involucrado fue hallado oculto en el estacionamiento subterráneo del edificio donde fue detenido el sospechoso.

Un importante avance registró la investigación por la muerte de la cineasta Paz Ramírez Larraín, quien falleció el domingo 23 de agosto tras ser atropellada en la vía pública.

El conductor involucrado escapó del lugar sin detenerse para auxiliarla y permaneció sin ser ubicado durante los días posteriores al hecho.

La detención se concretó este miércoles en un departamento ubicado en calle Merced, en Santiago Centro, tras un operativo desarrollado por el OS9 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Local de Ñuñoa.

El sospechoso, un ciudadano chileno, no opuso resistencia y quedó a disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento judicial.

En el mismo edificio, los investigadores encontraron el automóvil presuntamente utilizado en el atropello, estacionado en el nivel subterráneo y orientado hacia una pared para dificultar su identificación.

Además, Carabineros indicó que las características del vehículo coincidían con fragmentos de carrocería encontrados en el sitio del accidente. A diferencia de una hipótesis inicial, la Fiscalía Oriente estableció que el automóvil está registrado a nombre del propio detenido.

El accidente ocurrió cuando Paz Ramírez se encontraba paseando a su perro y el animal escapó hacia la calzada. La cineasta ingresó a la vía para intentar rescatarlo, momento en que fue impactada por el vehículo.

Según los antecedentes de la investigación, el automóvil circulaba a alta velocidad y posteriormente su conductor abandonó el lugar sin prestarle asistencia.

El detenido será puesto este jueves a disposición de la justicia para la audiencia de control de detención y formalización. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del atropello y las eventuales responsabilidades penales del imputado.