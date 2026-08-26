ENAP confirma precio de las bencinas para este jueves 27

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer este miércoles su informe semanal con los precios de referencia para las principales bencinas comercializados en Chile.

De acuerdo con el reporte, no habrá modificaciones en los valores a partir de este jueves 27 de agosto de 2026, por lo que las bencinas y otros combustibles conservarán sus precios de referencia respecto de la semana anterior.

ENAP confirma el precio de las bencinas para este jueves 27

En concreto, la gasolina de 93 octanos, la de 97 octanos, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registrarán una variación de $0 por litro. De esta manera, automovilistas y transportistas no enfrentarán cambios en los valores de referencia durante esta semana.

Cabe señalar que los montos informados por ENAP corresponden a precios de referencia y no representan necesariamente el valor final que los consumidores encontrarán en las estaciones de servicio. Este puede presentar diferencias dependiendo de la compañía, la ubicación del recinto y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Con este reporte, ENAP mantiene sin cambios los valores de los principales combustibles para el cierre de agosto, sin alzas ni bajas previstas para este jueves. Los conductores podrán revisar el precio específico de su estación de servicio antes de cargar combustible, debido a las diferencias que pueden existir entre distintos puntos de venta.