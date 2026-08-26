Matthei y diálogo con Kast por campaña de bots en su contra: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”

La otrora abanderada presidencial apuntó que estos ataques eran coordinados por las mismas cuentas en redes sociales.

Evelyn Matthei recordó la conversación que sostuvo con José Antonio Kast durante la campaña presidencial, para aclarar la denuncia que realizó respecto a una campaña de bots y trolls en su contra.

En entrevista con radio Biobío, la otrora candidata de Chile Vamos indicó que el ahora presidente de la República “me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas”, las cuales apuntaron en su momento a un falso diagnóstico de Alzheimer.

Consultada sobre si creía la postura expresada por José Antonio Kast respecto a que no estaba vinculado a esta campaña, Evelyn Matthei fue tajante: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

En esta línea, la ex alcaldesa de Providencia puntualizó que la campaña en su contra se iniciaron en enero del año pasado.

Matthei indicó que en un primer momento se dijo “yo era la autora intelectual de la reforma previsional y que esa reforma previsional significaba darle un zarpazo a los ahorros de los trabajadores. Esa fue la primera. Después, que yo era de izquierda. Después, todo a través de videos donde cortan, donde pegan. Después, que yo era comunista”.

La otrora abanderada presidencial apuntó que estos ataques eran coordinados por las mismas cuentas en redes sociales.

“Eran cada dos o tres semanas un ataque sistemático, donde siempre las cuentas se repetían. Y finalmente, por la época donde podría haber sido la primaria, porque yo creo que ellos creían que yo iba a tener una primaria, soltaron lo de que yo tendría Alzheimer”, precisó Evelyn Matthei.

La militante UDI indicó que “uno puede entender los ataques políticos, pero cuando ya te inventan una enfermedad tan terrible como esa, a pesar de que todo el mundo me decía: no, no lo digas. Yo creí que tenía que alertar a Chile, porque finalmente o uno dice las cosas a tiempo o no sucede nada”.

Matthei puntualizó que esta campaña en su contra no ha terminado, apuntando a lo que le sucedió a Simón Boric, hermano del ex presidente, luego que se conociera que trabajaba en el mundo privado.

“Lo atacaron sin piedad por el sencillo hecho de trabajar en una empresa eléctrica. Cuando salí a decir que lo conocía y que era un hombre serio y grato, me dieron a mí también, como si fuera Boricista. Lo que quiero decir es que esa campaña sigue hasta el día de hoy”, precisó.

Pero Evelyn Matthei no dejó pasar los eventuales vínculos entre el comando de José Antonio Kast y Fernando Cerimedo: “Hay una foto de este señor Cerimedo con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast. Esa foto está, ha sido publicada”.