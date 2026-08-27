Black Week inmobiliario: descuentos y ofertas en departamentos de la RM

Entre las comunas que concentran una parte importante de los proyectos aparecen Ñuñoa, La Florida y Huechuraba

Hasta $131 millones de descuentos respecto de su valor original pueden encontrar quienes busquen comprar un departamento durante una nueva edición de la Black Week Inmobiliario.

La iniciativa, que se extenderá entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, contempla 70 proyectos habitacionales, principalmente ubicados en la Región Metropolitana.

Según cifras de Mercado Libre Inmuebles, las propiedades participantes registran una rebaja promedio cercana a los $44 millones, mientras que más de la mitad de las unidades consideradas en la campaña presentan descuentos superiores a $40 millones.

En términos porcentuales, las reducciones llegan en promedio al 18%, con ofertas que alcanzan hasta un 26% respecto del precio inicial.

Uno de los segmentos que concentra especial atención es el de departamentos cuyo valor se encuentra por debajo de las 6.000 UF. De acuerdo con la plataforma, la demanda por viviendas entre 4.000 y 6.000 UF experimentó un incremento superior al 50% durante agosto.

“Los datos muestran que la demanda por departamentos entre 4.000 y 6.000 UF creció más de un 50% en agosto. Este es el segmento que más se está moviendo hoy”, explicó Nicolas Palma, gerente senior de Mercado Libre Inmuebles.

En total, más de 30 departamentos incluidos en la campaña quedan bajo las 6.000 UF después de aplicar las respectivas rebajas. La oferta contempla distintas alternativas, desde departamentos tipo estudio hasta unidades de mayor tamaño, con diferencias tanto en superficie como en ubicación y precio.

Entre las comunas que concentran una parte importante de los proyectos aparecen Ñuñoa, La Florida y Huechuraba. Ñuñoa destaca por algunas de las rebajas más significativas dentro de las zonas con mayor cantidad de alternativas; La Florida reúne proyectos de valores más accesibles y registra el mayor descuento de la campaña; mientras que Huechuraba ofrece unidades de mayor superficie y precios por metro cuadrado que figuran entre los más bajos de la selección.