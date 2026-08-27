Martín Arrau acusa campaña contra reforma de seguridad y tilda a expertos de “opinólogos”

El secretario de Estado aseveró que “no estamos inventando nada nuevo” y recalcó que las críticas en contra de la norma “no se condicen con el texto que hemos presentado”.

El ministro Martín Arrau salió en defensa de la reforma constitucional de seguridad ante los duros cuestionamientos de expertos y el mundo político, acusando una campaña en contra de uno de los proyectos estrella del Gobierno.

El secretario de Estado aseveró que “no estamos inventando nada nuevo” y recalcó que las críticas en contra de la norma “no se condicen con el texto que hemos presentado”.

Arrau explicó que “lo que nosotros hemos propuesto es tener un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas con informe del Ministerio Público que lo propone el Ejecutivo y que se vota por dos tercios del Senado”.

“De toda la experiencia internacional que hemos revisado es el más estricto de todos y nadie ha dicho algo de esos otros países. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo más restrictivo”, agregó el titular de Seguridad.

Sobre la propuesta de Estado de Excepción de Seguridad, que se podría extender hasta por 240 días, Martín Arrau indicó que se utilizan “normas de habilitación constitucional que ya existen en el resto de los estados de excepción constitucional y no estamos inventando nada nuevo”.

“Sobre el plazo, totalmente conversable como lo dijo ayer varios senadores, hemos tenido muchas reuniones y podríamos poner la misma norma que existe en el resto de los estados de excepción constitucional. Pero estamos hablando de un estado de excepción por alteración de la seguridad pública, por eso se deja a disposición y el que administre eso sea por ejemplo el general de Carabineros”, argumentó el ministro de Seguridad.

Ante la opinión de expertos, como los académicos Javier Couso y Andrés Fontaine, quienes incluso plantearon que se apuntaría a una “dictadura constitucional”, el ministro Martín Arrau dedicó duras palabras, tildándolos de “opinólogos”.

“Yo no veo donde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice. Uno también es paciente, conversa con muchas personas, explica, pero sale una campaña no sé, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, puntualizó Martín Arrau.