“Quiero matar a la rectora”: exalumna del Instituto Nacional anunció ataque y terminó detenida por el Cibercrimen

La joven, que había sido expulsada del establecimiento, fijó incluso una fecha y hora para concretar el ataque contra la rectora.

Una adolescente de 17 años, quien anteriormente estudiaba en el Instituto Nacional, fue detenida por detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano tras publicar en redes sociales una amenaza de muerte dirigida contra la rectora del establecimiento.

La alerta fue entregada a la policía por Meta, compañía que detectó el contenido y activó sus canales de cooperación con las autoridades.

El comisario Danic Maldonado explicó que “durante el transcurso de esta tarde se recibió información de parte de la empresa Meta mediante los canales de cooperación internacional existentes. Se informaba respecto de una amenaza de muerte en contra de una directora de un establecimiento educacional de la comuna de Santiago”.

Para identificar a la autora, los detectives realizaron un trabajo de análisis criminal y recurrieron a información disponible públicamente en internet.

De esta manera, lograron establecer rápidamente la identidad de la responsable y confirmar su vínculo anterior con el establecimiento. “Razón por la cual, detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano procedieron, mediante un análisis criminal y la utilización de fuentes abiertas en Internet, a establecer la identidad rápidamente de la persona que formuló dichas amenazas, constatando que se trataba de una alumna que formaba parte de ese establecimiento educacional, menor de edad“, expuso el comisario.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, la joven había sido expulsada del Instituto Nacional y habría difundido el mensaje señalando que concretaría el ataque este jueves 27 de agosto, a las 11:30 horas, al interior del recinto educacional.

Frente a la situación, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó las diligencias correspondientes. Maldonado señaló que estas estuvieron “particularmente orientada a me parecer a resguardar la seguridad de la integridad física de la autoridad escolar afectada”.

La adolescente quedó a disposición de la Fiscalía para el respectivo control de detención y las actuaciones judiciales que correspondan.