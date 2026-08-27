“¿Es necesario este gasto?”: vuelta de gabinete de la primera dama genera críticas transversales

Los críticos a la medida del Gobierno recordaron que las funciones del gabinete de la primera dama ya están al alero de los ministerios de la Mujer y Desarrollo Social.

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de revitalizar el gabinete de la primera dama, a cargo de María Pía Adriasola, generó duras críticas en el mundo político, donde se calificó como una medida que genera un gasto público “innecesario”.

Desde el Partido de la Gente (PDG), las diputadas Tamara Ramírez, Flor Contreras y Lilian Betancurt acusaron que esta acción muestra una desconexión con las problemáticas de la población y que solo aumenta el gasto de recursos fiscales y burocracia.

La diputada Tamara Ramírez declaró que “la restitución del gabinete de la primera dama es una medida innecesaria que va en el sentido contrario a lo que el país requiere. En un escenario de evidente estrechez fiscal, la prioridad absoluta debe ser el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Reabrir esta oficina solo significa aumentar la burocracia y los costos del aparato estatal, alejando los esfuerzos y el financiamiento del Estado de los problemas más cotidianos y urgentes que hoy afectan a la ciudadanía”.

Por su parte, la diputada Flor Contreras recalcó que “hoy las urgencias de Chile están en la calle, en la seguridad y en la economía familiar, por lo que restablecer este gabinete resulta innecesario y una desconexión con la realidad. Reabrir una oficina que ya había sido cerrada no es prioritario ni responde a ninguna emergencia país, al contrario, solo infla el gasto del Estado en un momento donde no nos podemos permitir el lujo de malgastar. Los recursos públicos deben ir directo a solucionar los problemas de la gente, no a financiar más burocracia en el palacio de gobierno”.

Una mirada similar evidenció la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, quien puntualizó que las funciones atribuidas al gabinete de la primera dama están ahora bajo el alero del Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social.

“Todo lo que esa resolución le encarga al Gabinete ya está encargado a un ministerio que tiene presupuesto y que responde políticamente. ¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones?”, acusó Yeomans.

En tanto, para su compañera de partido, Lorena Fries, declaró a radio ADN que “la discusión sobre el rol de la cónyuge del presidente no es una discusión baladí, porque se trata de una autoridad que no tiene legitimidad política propia, no es una persona elegida, no tiene necesariamente las credenciales y sólo juega un rol por ser la cónyuge de”.