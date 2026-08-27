Municipalidad de Santiago prepara retorno del tradicional cañonazo de las 12

Una vez que el Ejército autorice esta operación, el disparo podría volver a escucharse cada mediodía a partir de septiembre.

El cañón Krupp, que había permanecido en desuso por siete años, volvió a disparar este jueves desde el cerro Santa Lucía. Las pruebas fueron realizadas esta tarde por personal de la Municipalidad de Santiago y del Ejército.

Esta tradición capitalina se remonta a 1824. Cada día a las 12.00 horas, los artilleros anunciaban el mediodía mediante una descarga de salva, vale decir, que no incluye un proyectil. De esta manera, también se continuaba también la costumbre proveniente de la Colonia de los sacerdotes de llamar a misa a esa hora, mediante las campanas, y que luego derivó en una señal horaria.

El cañón recibió mantenimiento y lubricación durante la semana pasada, y también fue sometido a una revisión de sus piezas de artillería. Hoy se realizaron dos salvas de prueba de 110 y 90 decibeles aproximadamente. No obstante, esto no significa que a partir del miércoles este sonido vuelva a sentirse al mediodía. Antes, el Ejército debe dar las autorizaciones correspondientes y definir otros aspectos operativos.

Sobre el propósito de esta actividad, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó: “Queremos recuperar muchas tradiciones y esta es, además, un atractivo turístico enorme. Pocas capitales tienen una tradición como esta y, sobre todo, es una tradición propia de nuestra comuna. Así como recuperamos el carillón de La Merced, queremos recuperar el Cañonazo de las 12, siempre cuidando los decibeles, la seguridad y cumpliendo estrictamente con todas las autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes”.

En caso de que el Ejército autorice la operación, el alcalde Desbordes proyectó que el tradicional cañonazo podría volver a escucharse en septiembre, mes de esta institución castrense y de celebraciones de Fiestas Patrias.