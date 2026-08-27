“No saben qué más sapear”: Arturo Vidal dispara duramente contra la U por denuncia a Correa

Arturo Vidal contó “la verdad” del gesto de Javier Correa y arremetió contra la U por llevar el caso al Tribunal de Disciplina.

El gesto obsceno de Javier Correa en el Superclásico sigue dando de qué hablar, luego de que la U de Chile tomara la decisión de presentar una denuncia contra el atacante de Colo Colo ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En el Cacique no han escondido su molestia, de hecho, tras el duelo frente a Unión Española por Copa Chile, Aníbal Mosa cuestionó duramente el actuar de la dirigencia azul. Ahora, fue el turno de Arturo Vidal, quien fiel a su estilo arremetió contra los universitarios.

El capitán de Colo Colo sacó la voz a través de una transmisión en vivo en su canal de streaming, donde suele dialogar con sus seguidores.

“Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U. Porque si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace”, cuestionó el volante albo.

Tras ello, aseguró que el gesto del delantero argentino no fue dirigido a los hinchas de Universidad de Chile.

“Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos, para sacar y subir. Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda… pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, expresó.

En este marco, criticó duramente la denuncia que hizo la U ante la ANFP. “Entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan”, cerró.