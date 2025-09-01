Con la llegada de septiembre, Santiago ya cuenta con el ranking de las 10 mejores empanadas de pino de la Región Metropolitana (RM), según el tradicional concurso organizado cada año por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile.
En esta edición participaron más de 70 empanadas, adquiridas de forma anónima en distintas panaderías, amasanderías y pastelerías de la capital.
Posteriormente, todas fueron evaluadas en una cata a ciegas realizada por un jurado experto en gastronomía, que analizó aspectos como sabor, masa, relleno y presentación.
Patricio Rojas, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, destacó que este concurso “pone en valor un producto patrimonial con historia, símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional”.
Dónde están y cuánto cuestan las 10 mejores empanadas de pino en la RM
Don Guille
- Diección: Gorbea 2554, Santiago Centro.
- Precio: $2.500.
Sazón
- Dirección: AV. Vitacura 7130
- Precio: $2.800.
Rosalía:
- Dirección: Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea.
- Precio: $3.300.
La Temucana
- Dirección: Quebrada de macul 7191, Peñalolén.
- Precio: $3.200.
Las Hermanas
- Dirección: Río Tajo 8361, Las Condes.
- Precio: $3.300.
Bendición Emporio
- Dirección: Haendel 2801, San Joaquín.
- Precio: $2.000.
Holz
- Dirección: Las Tranqueras 1352, Vitacura.
- Precio: $2.090.
Prem de Bokato
- Dirección: Eliodoro Yáñez 2209, Providencia.
- Precio: $3.300.
Paula A
- Dirección: Los Militares 6946, Las Condes.
- Precio: $3.180.
Belly
- Dirección: Av. Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina.
- Precio: $3.200.
San Camilo
- Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3301, Santiago.
- Precio: $2.490
Cardamomo
- Dirección: Juan Enrique Concha 435, Ñuñoa.
- Precio: $3.100.
Pan y Miel
- Dirección: Pucará 4775, Ñuñoa.
- Precio: $3.100.
Ña Matea
- Dirección: Purísima 175, Recoleta.
- Precio: $3.100.