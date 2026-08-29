VIDEO – Rafael Cavada deja noticiero de CHV tras complicaciones de salud

El periodista alcanzó a estar pocos minutos al aire este sábado antes de dejar la conducción

Una particular situación se vivió durante la mañana de este sábado en Chilevisión, luego que el periodista Rafael Cavada debiera retirarse de la conducción del noticiero poco después de comenzar la transmisión.

El comunicador presentó dificultades mientras se encontraba en pantalla, generando preocupación entre algunos televidentes.

Cavada inició el espacio informativo cerca de las 08:00 horas, pero permaneció solo algunos minutos al aire. Posteriormente, su compañera Camila Torres asumió la conducción y continuó con el programa mientras el periodista se retiraba del estudio.

Rafael Cavada deja noticiero de CHV tras complicaciones de salud

Pasado el primer bloque del noticiero, la periodista explicó a la audiencia la razón de la salida de su colega. “Antes de seguir con las noticias les queremos decir que Rafa Cavada estaba muy mal con su garganta, por lo que lo dejamos que fuera a descansar a su casa”, señaló durante la transmisión.

De acuerdo con antecedentes entregados sobre el estado del comunicador, Cavada estaría atravesando un cuadro gripal, lo que habría provocado el malestar que evidenció durante los minutos en que permaneció frente a las cámaras.

El episodio ocurre luego de que el periodista realizara durante la semana distintas coberturas en terreno relacionadas con el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país. En uno de sus despachos, incluso, apareció completamente mojado y expuesto a las bajas temperaturas mientras informaba desde la calle.