“Muy mala señal al país”: Jara cuestiona a Kast por asistir al Foro Madrid en septiembre

La ex candidata presidencial cuestionó la eventual participación del Mandatario en el encuentro de la derecha internacional, que se realizará en Santiago el 3 y 4 de septiembre.

La ex candidata presidencial Jeannette Jara emplazó este sábado al Presidente José Antonio Kast por su eventual participación en el Foro Madrid, encuentro político organizado por la Fundación Disenso que reunirá en Santiago a representantes de sectores de derecha de distintos países. La instancia se desarrollará los próximos 3 y 4 de septiembre.

Durante un homenaje al fallecido presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, Jara cuestionó que el Mandatario participe en la actividad y sostuvo que su asistencia representaría una señal negativa. “Creo que hoy día participar en un foro fanático, dogmático, como es el de la ultraderecha, en realidad daría una muy mala señal al país”, afirmó.

Jara cuestiona a Kast por asistir al Foro Madrid en septiembre

En esa línea, la exministra apuntó directamente al rol que debe ejercer Kast como jefe de Estado y lo llamó a diferenciar sus responsabilidades presidenciales de su identificación política.

“El presidente de Chile, sea quien sea, cuando es elegido es el presidente de todos los chilenos y chilenas”, señaló.

Jara profundizó su crítica y planteó que la eventual participación del Presidente en la instancia podría interpretarse como parte de una articulación política internacional.

“Con todo, él va a tener que tomar una decisión: si está como presidente de todos los chilenos y chilenas o presidente de una articulación internacional denominada ultraderecha que para llegar al poder, entre otras cosas, usó ejércitos de bots y la instalación de fake news en el mundo. Pero esa es una reflexión que tiene que hacer él mismo”, sostuvo.

La ex candidata también rechazó que la participación en el Foro Madrid pueda compararse con la presencia de autoridades del gobierno anterior en otras instancias internacionales. “Siempre es distinto un foro en el cual se discute la democracia respecto de una en la cual se hace efectivamente una posición política extrema, como lo son las ultraderechas”, afirmó.