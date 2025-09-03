Infaltable para las Fiestas Patrias: dónde encontrar el mejor mote con huesillo en Santiago

El mote con huesillo es común encontrarlo en ferias, fondas, puestos callejeros y eventos populares, siendo un ícono de la identidad culinaria chilena.

El mote con huesillo es una de las bebidas más tradicionales y queridas de Chile, especialmente popular durante los meses de primavera y verano y más aún, durante las Fiestas Patrias.

Se trata de un refresco dulce que combina mote o trigo cocido, con huesillos remojados que son duraznos deshidratados y cocinados en un almíbar de azúcar o chancaca, a menudo aromatizado con canela o cáscara de naranja. Aunque se le conoce como bebida también se consume como un postre o colación.

Receta del mote con huesillo

La preparación del mote con huesillo tiene un fuerte componente artesanal y familiar.

Ingredientes:

500 gr de huesillo.

2 litros de agua hervida.

2 palos de canela.

½ taza de azúcar rubia.

1/3 paquete de chancaca.

2 a 3 tazas de mote fresco.

Preparación:

Lavar bien los huesillos y ponerlos con el agua hervida en un bol, tapar y dejar reposar toda la noche.

Al otro día, poner los huesillos con el agua de remojo, canela entera, azúcar y chancaca en una olla. Cocinar a fuego medio hasta que los huesillos estén cocidos, estarán blandos al pincharlos; 35 a 40 minutos.

Enfriar y luego refrigerar hasta que estén bien helados.

En otra olla, cocinar el mote en agua por 3 a 4 minutos.

Colar y enfriar el mote bajo el chorro de agua fría. Reservar.

Para servir, poner mote en el fondo de un vaso alto.

Poner 3 a 4 huesillos y luego tapar con el jugo de los huesillos.

Servir inmediatamente.

Dónde encontrar el mejor mote con huesillo en Santiago

El mote con huesillo es común encontrarlo en ferias, fondas, puestos callejeros y eventos populares, siendo un ícono de la identidad culinaria chilena.

Mote con Yapa

Este local tradicional ubicado en Puente Alto es ampliamente reconocido por ofrecer un mote con huesillo de excelente calidad, especialmente destacado por la generosa porción de jugo que acompaña cada vaso.

Su fundadora, Carmen Rosa Bello, comenzó su emprendimiento vendiendo esta bebida típica desde una olla en la puerta de su casa, donde rápidamente ganó popularidad entre los vecinos del sector. Actualmente, el local se encuentra en Avenida Concha y Toro 490.

El copihue de Lonquén

Este es un emprendimiento con 40 años de trayectoria y está ubicado en Av. Lonquén Sur, Paradero 26 1/2 de la comuna de Calera de Tango.

Esta es una empresa donde también puedes emprender ya que facilitan su distribución en toda la Región Metropolitana, con la venta de mote, cucharas, vasos, publicidad, etc.

El Rey del mote con huesillo

El Rey del mote con huesillos está ubicado en la esquina de Mirador con Rondizzoni, en pleno Santiago Centro, es un local con más de 90 años de historia y está consolidado como un verdadero ícono de la ciudad.

Se trata de un local sencillo, con algunas sillas y bancas para tomar ahí mismo la exquisita bebida.

Sabor Infinito

Es un local ubicado en Pudahuel, específicamente en Río Salado 9557, que ofrece un mote con huesillo preparado con una receta tradicional que ha ganado gran reconocimiento.

El negocio, liderado por Paola Cruz Verdugo, atiende de lunes a sábado, entre las 12:00 y las 18:30 horas, y permite comprar tanto al detalle como al por mayor.

Cerro San Cristóbal

En la cima del Cerro San Cristóbal hay unos cuatro o cinco puestos donde se puede disfrutar un vaso de mote con huesillo.



Todos ofrecen una calidad bastante similar y los precios varían entre $3.000 y $5.000. No importa si se sube a pie, corriendo, en bicicleta o usando el teleférico, ya que lo importante es vivir la experiencia de llegar arriba y disfruta de esta rica preparación.