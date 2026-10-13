Locura por BTS: Ñuñoa reitera prohibición para acampar en las afueras del Estadio Nacional

El jefe comunal recalcó que “no se puede acampar” por instrucción de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, reiteró la prohibición de acampar en las afueras del Estadio Nacional, en la previa de los tres shows que realizará BTS esta semana, luego de dar cuenta de la presencia de personas pernoctando en las cercanías del recinto deportivo.

El jefe comunal recalcó que “no se puede acampar” por instrucción de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por lo que Carabineros desalojó a las fans que ya estaban ubicados en el exterior del Estadio Nacional.

“No eran tantas las carpas, pero efectivamente Carabineros las va a remover y acá no habrá problemas para ingresar”, declaró el alcalde Sichel a Buenos Días a Todos de TVN, recordando que esperan más de 200 mil personas en las tres presentaciones de BTS.

El llamado es a llegar con anticipación a cada show de los artistas coreanos, ya que las puertas de ingreso al Parque Estadio Nacional estarán abiertas a las 14:00 horas, mientras que en el caso del coliseo, será a las 16:30 horas.