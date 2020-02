Enrique Osses admite “error de interpretación” de Piero Maza en penal no cobrado a la UC

El presidente de la comisión de árbitros de la ANFP, Enrique Osses, admitió que el juez Piero Maza cometió un “error de interpretación” al no cobrar como penal una falta en el área que afectó al delantero de Universidad Católica Edson Puch durante el clásico ante Colo Colo que se disputó el domingo en el Estadio Monumental.

La polémica jugada ocurrió un poco antes del término del primer tiempo, cuando el volante colocolino Leonardo Valencia derriba al atacante cruzado en plena zona de castigo. El réferi tenía la convicción de que el albo había tocado el balón antes, por lo que no correspondía el cobro.

De hecho, Maza fue hasta el VAR para revisar la acción que para muchos pareció un penal evidente a favor de los estudiantiles.

“Quiero ver el ángulo en el que el de Colo Colo roza el balón. Detenlo ahí. ¡Ahí está! Primero es el contacto de Leo Valencia, toca el balón y después toca a Puch. Confirmo mi decisión: tiro de esquina”, señaló el árbitro a los asistentes de la caseta.

La resolución causó polémica, especialmente por el uso del sistema tecnológico, el que terminó conformando la decisión aparentemente errónea del juez.

Osses analizó el caso y reconoció que Piero Maza se equivocó al no haber cobrado el penal a favor de los cruzados.

“La resolución no solo mía, sino de toda la comisión de árbitros es que existe un error en la interpretación de Piero, en la evaluación de la jugada inicial y posterior revisando el VAR, porque el tocar la pelota no exime al jugador de que posteriormente haya cometido una falta castigable con lanzamiento penal”, expresó el ex colegiado a radio ADN.

Por el uso del VAR, el directivo expresó “la tecnología funcionó pero el partido es dirigido por un ser humano, que tuvo una apreciación distinta, está bastante acongojado por haber tomado una decisión errada, haber cerrado su visión, porque él se centró en si tocaba o no el balón, pero no vio el contexto de la jugada, pero errar es humano y estamos para acompañarlo y para ayudarlo y así mejoremos todos”.

A pesar del error cometido, Osses valoró que Maza haya suspendido el clásico luego de que elementos pirotécnicos cayeran a la cancha y afectaran al jugador de Colo Colo Nicolás Blandi.