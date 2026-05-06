Mortalidad llega al 40%: OMS confirmó que cepa del virus hanta detectado en el crucero se transmite entre personas

La cepa de los Andes está presente especialmente en Argentina y Chile, y lo transmite el ratón colilargo, típico del co​no sur de América.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que el brote del virus hanta detectado en el crucero MV Hondius corresponde a la cepa de los Andes (ANDV).

De acuerdo con lo reportado por el organismo, a la fecha se han reportado ocho casos, tres de los cuales ya fueron confirmados en laboratorio.

Según se detalló, la cepa de los Andes está presente especialmente en Argentina y Chile, y lo transmite el ratón colilargo, típico del co​no sur de América.

Cepa del virus hanta se transmite entre personas

A través de un mensaje en su cuenta de X, la OMS ratificó que la variante encontrada entre los infectados se trata de la variante más peligrosa del virus hanta, dada su alta tasa de mortalidad, cercana al 40%, y debido a que se trata de la única que puede transmitirse de persona a persona.

La forma más usual de contagio es respirar las partículas en suspensión provenientes de las heces, orina o saliva del ratón, pero en el caso del ANDV se ratificó que también se transmite entre los seres humanos.

En los casos más delicados, los infectados presentan el síndrome pulmonar por hantavirus, el que puede generar graves complicaciones cardiorrespiratorias, con una tasa de mortalidad cercacana a cuatro de cada diez casos.

El brote del virus hanta que se detectó a bordo del crucero MV Hondius puso en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

Ante ello, desde Cabo Verde se prohibió el descenso de pasajeros en ese país africano, por lo que se comenzó a gestionar la posibilidad de que el barco se traslade a las islas Canarias, donde se espera que arribe entre tres y cuatro días.