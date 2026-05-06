Espinoza (PS) y acusaciones de censura a Manouchehri: “Su estilo de hacer política es detestable, pero no se le puede negar que hable”

Al diputado socialista no se le dejó usar la palabra en la Comisión de Hacienda, de la que no es parte.

El senador socialista Fidel Espinoza dio a conocer que no se siente cómodo con el estilo que exhibe en la Cámara de Diputados su compañero de partido Daniel Manouchehri.

En conversación con radio 13C, al senador se le consultó por la censura de la que Manouchehri habría sido víctima en la Comisión de Hacienda, según denunció la bancada del PS. Fue el martes cuando, pese a que no es parte formalmente de la citada comisión, el diputado aludido pidió la palabra para interpelar en la instancia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Su petición no tuvo eco en el presidente de la comisión, Agustín Romero (Republicanos). Ante esta situación, Manouchehri acusó a Romero y a los legisladores oficialistas de ser “unos dictadores”.

Al respecto, Espinoza sinceró: “A mí no me gusta el estilo de Manouchehri. Su estilo de hacer política lo encuentro detestable, pero encuentro razón en que haya una queja porque un parlamentario tiene el derecho, aunque no pertenezca formalmente a una comisión (…)tiene los mismos derechos, no se le puede negar que hable”.

“En esa comisión ha habido por parte de la derecha, en particular por quien tiene la presidencia, de no permitir opinar, hablar. Eso es absolutamente ajeno a la democracia y no está bien que ocurra”, defendió.

Espinoza y Manouchehri arrastran conflictos que incluso llegaron al área judicial desde el ciclo parlamentario pasado. Durante la acusación constitucional al juez Antonio Ulloa, Manouchehri acusó a Espinoza de ser corrupto. Esto derivó en que el senador denunciara a su compañero por injurias y en que éste se querellara por amenazas.