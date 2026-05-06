Dónde y a qué hora ver la revancha entre Bayern Múnich y el PSG por la semifinal de la Champions

El ganador enfrentará al Arsenal en la final que se disputará el próximo 30 de mayo en el estadio Puskás Arena de Budapest, en Hungría.

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Bayern Múnich y el París Saint-Germain (PSG) disputarán este miércoles la opción de llegar a la final de la Champions League 2025/26, en la que el ganador enfrentará al Arsenal de Londres.

Los germanos recibirán a los galos en el estadio Allianz Arena, en un partido que será dirigido por el árbitro portugués Joao Pinheiro.

En el partido de ida, que se jugó en la capital de Francia, el cuadro que entrena el español Luis Enrique se impuso por 5 a 4 al equipo que adiestra el belga Vincent Kompany.

Dónde y a qué hora ver la revancha entre Bayern Múnich y el PSG

De acuerdo con lo previsto, se espera que el Bayern Múnich salga a a cancha con la siguiente formación: Manuel Neuer; Josic Stasinic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.

Por su parte, el París Saint-Germain lo haría así: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

El encuentro entre Bayern Múnich y PSG está fijado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este miércoles 6 de mayo de 2026.

Este partido se podrá ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y ESPN Premium, además de la opción de hacerlo de manera online, disponible si se está suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

La final de la Champions League 2025/26 se jugará el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, la capital de Hungría.