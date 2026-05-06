Lluvia en la Región Metropolitana: en qué zonas llegará con tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 k/h

Las precipitaciones se prolongarán hasta la mañana del jueves 7 de mayo y se espera que totalicen entre 10 y 18 milímetros en el centro de Santiago.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Para las primeras horas de la tarde de este miércoles 6 de mayo está previsto el inicio de la lluvia en la Región Metropolitana, la que, de acuerdo con lo anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), estaría acompañada por tormentas eléctricas.

Según el pronóstico, las precipitaciones se prolongarán hasta la mañana del jueves 7 de mayo y también presentarían ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintos sectores de la zona centro sur del país.

Por su parte, el portal meteorológico Accuweather detalló que la lluvia comenzaría a caer a eso de las 15:00 horas, y se espera que totalicen entre 10 y 18 milímetros en el centro de Santiago.

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas

En principio, la lluvia estará acompañada por tormentas eléctricas en siete regiones del país, entre ellas la Metropolitana.

El reporte precisa que este fenómeno meteorológico se presentará entre las regiones de Coquimbo por el norte, y la del Biobío por el sur.

Además, la DMC advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de “granizos y fuertes rachas de vientos locales”.

En la Región Metropolitana se esperan para este miércoles y jueves, tanto en los sectores cordilleranos como en los precordilleranos.

Para el resto de la zona centro sur, el pronóstico es el siguiente:

Región de Coquimbo

Miércoles 6 y jueves 7: cordillera

Jueves 7: precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso

Miércoles 6 y jueves 7: cordillera, precordillera y valles precordilleranos.

Región de O’Higgins

Miércoles 6 y jueves 7: cordillera y precordillera.

Región del Maule

Miércoles 6: cordillera y precordillera.

Región de Ñuble

Miércoles 6: litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Región del Biobío

Miércoles 6: litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.