Kast se diferencia de Boric y viajará a Rapa Nui en su primer año de Gobierno

La noticia la confirmó la propia alcaldesa de Rapa Nui tras participar en una actividad en La Moneda.

El presidente José Antonio Kast viajará a Rapa Nui en su primer año de mandato, diferenciándose de Gabrel Boric, quien lo hizo al poco tiempo de dejar La Moneda.

La noticia la dio a conocer la propia alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo (IND), quien aseguró que el propio mandatario “se comprometió en ir este año” a la isla.

Sus declaraciones ocurrieron a la salida de La Moneda, luego de que la jefa comunal participara en la Comisión de Desarrollo Isla de Pascua (Codeipa). Ahí estuvo presente Kast con sus asesores y sus ministros del Interior y Defensa, Claudio Alvarado y Fernando Barros.

“(La cita) se realizó con la presencia de una gran mayoría de los ministros de este Gobierno y, además, del Presidente José Antonio Kast. Para nosotros, la verdad fue bastante significativo, porque esta es una muy buena señal de querer avanzar con las necesidades de nuestro territorio insular”, afirmó la alcaldesa de Rapa Nui a Cooperativa.

Agregó también que “todas las autoridades representativas de la isla estaban presentes y de testigos” que Kast se comprometió, a lo menos, en ir este año a Rapa Nui. Vamos a estar expectantes y esperando su visita, porque como lo mencionó incluso el ministro del Interior, la mejor manera de poder recoger las necesidades es conocer y estando en el lugar”.