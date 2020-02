Piero Maza no fue designado para arbitrar en la quinta fecha del Campeonato

El árbitro Piero Maza, criticado por su participación en el compromiso entre Colo Colo y Universidad Católica, no fue designado para ningún partido de la quinta fecha del Campeonato Nacional, que se jugará entre el viernes 21 y el lunes 24 de febrero.

El juez del clásico en el Monumental no cobró un claro penal de Leonardo Valencia sobre Edson Puch, incluso viendo las imágenes del VAR.

Incluso, Piero Maza recibió críticas del jefe de la comisión de árbitros, Enrique Osses. “Piero cometió un error en la interpretación que hizo al no cobrar penal sobre Puch”, dijo.

Para esta quinta fecha, Francisco Gelabert será el encargado de dirigir este viernes al líder, Universidad Católica, en su duelo ante Deportes Iquique en San Carlos de Apoquindo.

En tanto, Juan Lara arbitrará en el cruce del domingo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, en el Estadio Nacional, y José Cabero lo hará en el choque del lunes 24 entre Curicó Unido y Colo Colo.

Designación de árbitros para la quinta fecha:

Viernes 21 de febrero:

Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción, 12:00 horas, Estadio Calvo y Bascuñán. Árbitro: Rodrigo Carvajal

U. Católica vs. Deportes Iquique, 18:30 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo. Árbitro: Francisco Gelabert

Sábado 22 de febrero:

Huachipato vs. Cobresal, 12:00 horas, Estadio CAP-Acero. Árbitro: Fernando Vejar

Everton vs. U. La Calera, 20:30 horas, Estadio Sausalito. Árbitro: Cristián Droguett

Domingo 23 de febrero:

La Serena vs. Santiago Wanderers, 12:00 horas, Estadio La Portada. Árbitro: Eduardo Gamboa

U. de Chile vs. Coquimbo Unido, 17:30 horas, Estadio Nacional. Árbitro: Juan Lara

Audax Italiano vs. Palestino, 20:00 horas, Estadio Municipal de La Pintana. Árbitro: Christian Rojas

Lunes 24 de febrero:

Curicó Unido vs. Colo Colo, 18:00 horas, Estadio La Granja. Árbitro: José Cabero

O’Higgins vs. U. Española, 20:30 horas, Estadio El Teniente. Árbitro:: Héctor Jona.