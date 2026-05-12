Qué motivó la renuncia de Rafael Araos como subsecretario de Ciencia

Su salida fue confirmada por el Gobierno, donde también dieron a conocer quién ocupará su cargo de manera subrogante.

El Gobierno confirmó la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, a raíz de una serie de diferencias que mantenía con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

En el documento emitido por Presidencia se detalló que “el Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación“.

Junto con eso le agradecieron “su trabajo durante este período” y le desearon “mucho éxito en sus próximos desafíos”. Además informaron que su cargo será subrogado por Carolina Rossi, actual jefa de la División de Tecnología Emergente.

Según se informó hace algunos días, los motivos detrás de la renuncia de Rafael Araos vienen desde hace ya varios días debido a una serie de diferencias con la ministra Lincolao.

La Tercera consignó que habría tenido relación con desvinculaciones al interior de la cartera que afectaban a cerca de 40 personas, lo que representa a cerca de un 30% de la dotación total. Araos se habría negado a firmar los despidos pese a que la secretaria de Estado se lo pidió.

Además del ahora ex subsecretario, también salieron de la cartera la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.