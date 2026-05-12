No es la primera vez: la breve mención a Chile que hicieron en la tercera temporada de Euphoria

Fue en el más reciente episodio cuando se hizo alusión a nuestro país.

La serie Euphoria de HBO no solo ha generado debate por el cambio que ha sufrido en su tercera temporada, sino que también generó la reacción de sus fanáticos en nuestro país luego de que Chile fuera brevemente mencionado en su más reciente episodio.

Fue en el capítulo 5 de la serie protagonizada por Zendaya, cuando Maddie (Alexa Demie) tuvo que seguir las órdenes de su jefa. “Annie trajo a su maldito bulldog y ahora hay diarrea por todas partes”, le dijo, dándole a entender que debía limpiar el desastre.

Fue en ese momento que la mujer lanzó la frase que no pasó desapercibida entre los fanáticos: “Es como un campo minado chileno aquí“, dijo.

Eso sí, la mención a Chile en Euphoria no estuvo exenta de errores. Esto, debido a que no existen campos minados debido a que en 1997 se suscribió a la Convención de Ottawa.

De esta manera se destruyeron 179.815 minas. Con eso, más de 27 millones de m² fueron liberados de estos artefactos en un total de 200 áreas.

Esta no es primera vez que nuestro país es aludido en la producción. En su segunda temporada se utilizó una imagen que hacía alusión al estallido social de 2019.