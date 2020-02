Deportes Cristian Garin: “Ganar dos torneos en tres semanas es inesperado” "Me he esforzado mucho todo este tiempo. Estar ahí, entre los mejores, es lo que siempre quise. No me voy a relajar, todo lo contrario, voy a estar más al 100 por ciento. Lo veo como un premio, pero para llegar más arriba debo seguir trabajando”, añadió.