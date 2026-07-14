El problema que enfrenta Fiscalía tras fatal choque e incendio en el Barrio Franklin

Hasta el momento no se ha logrado confirmar el número de víctimas fatales y tampoco sus identidades.

Un conflicto mantiene enfrentados a la Fiscalía Centro Norte con los familiares de las víctimas del fatal choque e incendio ocurrido durante la madrugada en el Barrio Franklin.

Durante la mañana se informó que serían cinco las personas que perdieron la vida en el hecho, todas ellas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, dicha cifra de las autoridades es cuestionada por cercanos a los fallecidos, ya que serían siete.

El jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz, reconoció en un punto de prensa que “no tenemos certeza del número de víctimas ni las identidades de las mismas“. Además, se está trabajando en extraer los cuerpos del vehículo siniestrado.

“Basado en entrevistas a los familiares, serían todas personas de nacionalidad venezolana“, agregó el fiscal.

Además, Ruiz reconoció que existe una diferencia entre la información que manejan con la que cuentan familiares de las víctimas del choque e incendio en el Barrio Franklin. Según postularon, podrían haber viajado hasta siete personas en la camioneta. “Es una información que en este momento no estamos en condiciones de corroborar“, sostuvo.

Hasta el momento se han logrado recuperar tres cuerpos, los cuales serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML) para su autopsia correspondiente.