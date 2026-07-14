“El favorito de Messi”: la polémica por el árbitro que dirigirá a Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026

Desde Inglaterra han puesto el grito en el cielo, considerando que cada vez que el estadounidense Ismail Elfath dirige al argentino, su equipo se lleva la victoria.

Una gran polémica ha generado la designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

De hecho, en la prensa inglesa no tardaron en reaccionar y poner el grito en el cielo. Desde el medio Daily Mail afirmaron que “los temores de que exista favoritismo hacia Argentina en el Mundial se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la esperada semifinal entre Inglaterra y los actuales campeones del mundo”.

Pero, ¿Por qué sostienen que es el árbitro favorido del 10? Lo cierto es que ambos han coincidido en varias ocasiones en la fútbol norteamericano. En este sentido, acusan que “un mes después de llegar al Inter Miami, Messi ayudó a su nuevo equipo a conquistar la Leagues Cup tras vencer al Nashville SC en una final arbitrada precisamente por Elfath“.

Respecto a la MLS, el referí ha dirigido cuatro veces al astro argentino, donde su equipo se ha llevado la victoria en todos los encuentros.

En este marco, también ha reflotado un comentado video correspondiente al partido que disputaron Inter Miami y Nashville en abril de 2024. Allí, el juez cobró una falta en favor del conjunto que viste de rosado, la cual Messi intenta jugar rápido, pero el árbitro lo interrumpe con un pitido. Ante esto, la Pulga manifiesta su enojo e increpa a Elfath, quien finalmente le termina pidiendo disculpas por el cobro.

Los cuestionamientos que ha dejado su paso por el Mundial 2026

El Argentina vs Inglaterra será el cuarto partido que dirigirá Elfath en el Mundial 2026. Antes de ello, impartió justicia en la igualdad entre Países Bajos y Japón, el triunfo de España sobre Uruguay y en la victoria de Noruega ante Brasil en los octavos.

En total, ha mostrado ocho tarjetas amarillas, expulsó a un jugador (Agustín Canobbio) y cobró dos penales (ambos en favor de Brasil).

Dentro de las polémicas que ha protagonizado, se encuentra la no expulsión a Rodrigo Bentancur en el partido contra España. El charrúa le propinó un duro golpe a Nico Williams, lo que hizo que el delantero se pierda dos encuentros.

También salió lesionado Yeremy Pino por una fuerte entrada, la cual ni siquiera sancionó con tarjeta.

Posteriormente, en los octavos no cobró un penal tras una falta de Kristoffer Ajer contra Matheus Cunha, por lo que tuvo que ser llamado por el VAR. Finalmente, Bruno Guimaraes erró el tiro. En el mismo compromiso, el árbitro cobró un cuestionado penal que terminó convirtiendo Neymar.







