Qué es el “voto por hogar” que impulsa la viuda de Charlie Kirk para reforzar el ala conservadora en Estados Unidos

La iniciativa fue presentada públicamente en el marco de la denominada Cumbre de Liderazgo Femenino 2026, en la que expuso Erika Kirk.

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“Voto por hogar” se denomina la iniciativa impulsada por uno de los sectores más conservadores en Estados Unidos y que ha despertado la polémica en el país norteamericano por sus implicancias políticas.

La iniciativa se presentó públicamente en junio pasado, en el marco de la denominada Cumbre de Liderazgo Femenino 2026, que reunió a mujeres tradicionalistas cristianas, entre ellas Erika Kirk, dirigente de la organización Turning Point USA y viuda del dirigente ultraconservador Charlie Kirk.

En el encuentro, realizado en San Antonio, Texas, las asistentes cuestionaron con dureza los ideales del feminismo moderno.

El feminismo “es en realidad un movimiento malvado financiado por las personas más ricas, con el objetivo de destruir el matrimonio y la familia“, aseguró la influencer conservadora Savanna Faith Stone.

Una opinión similar emitió la viuda de Charlie Kirk, quien planteó que dicho movimiento asevera que la maternidad es una carga, el matrimonio una trampa y los hombres los enemigos.

“La Biblia nos recuerda que hombres y mujeres fueron diseñados para depender unos de otros, para apoyarse, para construir juntos. Ese es el diseño de Dios para nosotros“, aseveró Erika Kirk.

En qué consiste el “voto por hogar”

De acuerdo con lo planteado en aquella ocasión, el denominado “voto por hogar” es una herramienta destinada a conseguir que Estados Unidos se transforme en un país más conservador.

En esa línea, varias de las asistentes aseguraron que estaban dispuestas a perder su derecho al voto si con ello se consigue aumentar el poder del conservadurismo estadounidense.

Algunas de las participantes también manifestaron que, en la medida de que su esposo cumple el rol de jefe de familia, él podría votar en nombre del hogar que conforman como matrimonio.

Aquello, porque según planteó la mencionada Faith Stone, las mujeres tienden a inclinarse por candidatos más liberales.

Las mujeres estadounidenses pueden votal desde la promulgación de la respectiva ley en 1920, y la enmienda 19 de la Constitución de ese país establece que este derecho no puede ser negado ni coartado por el gobierno federal ni por ningún estado por motivos de sexo.