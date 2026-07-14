Oposición sufre derrota por falta de quórum: rechazan creación de comisión investigadora contra Steinert

La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa presentada por la oposición que buscaba crear una comisión investigadora en contra de la exministra del Interior, Trinidad Steinert.

La decisión se tomó luego de que un informe de Contraloría consignara que la exsecretaria de Estado excedió en sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) información respecto del traslado de un grupo de funcionarios.

La moción presentada no logró el quórum necesario debido a la ausencia de varios parlamentarios en el hemiciclo. Es así como solo logró 58 de los 62 votos necesarios. Además, 39 se manifestaron en contra y seis se abstuvieron.

El diputado Patricio Pinilla (DC) lamentó lo ocurrido y sostuvo que “nosotros estábamos convencidos de que la comisión investigadora es una buena herramienta. Nos permitía aclarar hartos aspectos que eran dudosos de todo el proceso que había involucrado tanto la nominación, gestión y acciones de la exministra Trinidad Steinert”.

“Como oposición en conjunto habíamos decidido que este era el camino más adecuado para no entorpecer también el trabajo del resto del Congreso, por ejemplo, frente a acusaciones constitucionales que distraen mucho tiempo y a veces son muy poco eficaces”, agregó.

Pinilla apuntó a que el resultado de la votación que terminó desestimando la comisión contra Steinert se debe a que esto ocurrió al inicio de la sesión en la Cámara, lo que los terminó perjudicando.

“Hoy día sí creo que faltó un poco de disciplina, faltó un poquito de orden para que todos los diputados y diputadas pudiesen participar en esta votación. Será motivo de autocrítica por parte de aquellos comités que no lograron tener a todos sus parlamentarios en el momento adecuado para ejercer su voto”, aseveró.