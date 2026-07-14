Los inesperados puntos de encuentro entre la oposición y el oficialismo en la discusión de la megarreforma

La Comisión de Hacienda despachó durante la tarde del lunes el proyecto de reconstrucción nacional. Pese a que el oficialismo se impuso en los puntos más polémicos, hubo otros que alcanzaron consenso transversal.

Luego de que ayer se cerrase la discusión en la Comisión de Hacienda en el Senado, el proyecto de ley de reconstrucción nacional quedó en condiciones de votarse en sala el miércoles. Como ha sido la tónica desde su ingreso a la Cámara de Diputados, la megarreforma tuvo varios nudos, principalmente en temas medioambientales y tributarios, en los que el oficialismo hizo valer su mayoría.

Sumado a ello, con el fin del acuerdo entre los senadores del PPD y el Gobierno respecto de la invariabilidad tributaria, el entendimiento amplio entre oposición y oficialismo durante la tramitación de la megarreforma ha sido escaso. Pero no inexistente, según hizo ver uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el senador Rodolfo Carter (IND-REP).

“La prensa a veces se queda con la parte más dura del desacuerdo. Pero ha habido momentos en que hemos encontrado acuerdos, hemos hecho algunas votaciones transversales”, dijo el legislador en conversación con T13 Radio.

En ese sentido, citó una indicación de su autoría y del senador Renzo Trisotti (REP) y elogió a legisladores de la vereda contraria como Diego Ibáñez (FA) y Daniella Circardini (PS), que le dieron su apoyo. “Quiero reconocer el especial coraje e hidalguía de él, que a pesar de ser un duro opositor de esto firmó la indicación que va a permitir que las empresas puedan aportar directamente al tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer del trabajador y su familia, y que cuando hagan ese aporte, las empresas puedan descontarlo de sus impuestos”, destacó.

“Tengo la impresión que va a ser probablemente la única medida que se va a votar unánimemente, tanto por la oposición como el Gobierno hoy día en el Senado”, añadió.

Megarreforma incluye olvido financiero y compensación al FCM

La senadora Daniella Cicardini, integrante de esa instancia legislativa, también celebró otro de los acuerdos alcanzados. “La Comisión de Hacienda aprobó nuestra indicación del derecho al olvido financiero: las deudas prescritas e incobrables se borran de los registros históricos. Se acaban las listas negras de los bancos. Esto es darle una segunda oportunidad a miles de personas que hoy no pueden acceder a crédito para volver a ponerse de pie. Es reactivar la economía desde abajo”, dijo sobre la indicación inspirada en un proyecto de su autoría y del diputado Daniel Manouchehri.

También, según consigna el sitio web del Senado, se aprobó de forma transversal la entrega de una compensación al Fondo Común Municipal que equivale a 1 millón 500 mil UTM para la exención del impuesto territorial.

Se espera que la sesión del miércoles, en la que el proyecto será sometido a votación inicie a las 15.00 horas y se prolongue hasta su total despacho. Cada senador tendrá 10 minutos para argumentar su voto y en caso de que se requiera argumentar en contra o favor de una indicación determinada, solo podrá ser por dos minutos y por solo un parlamentario.