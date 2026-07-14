La carta con la que Rodrigo Vattuone concretó su renuncia a la presidencia del PDG

En la misiva dirigida al Tribunal Supremo del partido, el ahora extimonel apuntó a razones personales tras su decisión.

Rodrigo Vattuone anunció su renuncia a la presidencia del Partido de la Gente (PDG) en una carta dirigida al Tribunal Supremo.

En la misiva consignó que “a contar de hoy, 14 de julio de 2026, renuncio al cargo de presidente del Partido de la Gente por razones personales“.

Junto con ello, agradeció “el gran trabajo realizado por todas las orgánicas y militantes del partido en estos más de dos años en que me desempeñé como presidente”.

“Finalmente, les deseo el mayor de los éxitos en los importantes desafíos que debe enfrentar el partido en el futuro”, agregó.

Vattuone deja la presidencia sin conflictos

Según informó BioBioChile, la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG se concretó sin ningún conflicto de por medio y en buenos términos.

De momento, quien asumirá dicho cargo será la secretaria general de la colectividad, Denisse Catalán. El próximo 15 de agosto será el excandidato presidencial, Franco Parisi, quien asumirá el rol de manera interina.

Más allá de la carta que se dio a conocer, hasta el momento desde el PDG no se han referido públicamente a la salida de Vattuone de la mesa directiva del partido, menos aún de las razones que lo motivaron a tomar tal determinación.