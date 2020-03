Gualberto Jara tras victoria de Colo Colo: “Nos sirve mucho este triunfo para lo anímico”

El entrenador interino de Colo Colo, Gualberto Jara, exteriorizó su satisfacción este sábado por la victoria conseguida en el Estadio La Portada por 2-1 sobre Deportes La Serena, resultado que le permite a los albos dejar atrás una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Nacional 2020.

En la rueda de prensa post partido, el estratega de origen paraguayo declaró que “es un resultado para ir agarrando confianza para todo lo que viene. Nos sirve mucho este resultado para lo anímico”.

“Creo que hoy fue clave la entrega que demostraron los jugadores. Esperamos que ahora con más confianza podamos hacer el juego que buscamos”, agregó.

Además, el oriundo de Asunción dijo que “Deportes La Serena es un equipo muy complicado. Fue un partido parejo donde ambos pudimos realizar nuestro juego por momentos”.

Consultado por el arribo del nuevo técnico, que se espera para la próxima semana, Jara se limitó a decir que “por ahora quiero disfrutar este triunfo y luego ver qué es lo que pasa. Por ahora no tengo mayor información (sobre el sucesor de Mario Salas), no me corresponde a mí hablar de ese tema”.

Por su parte, el volante albo Leonardo Valencia valoró el regresar a las victorias, más aún que el miércoles 11 tienen un importante cruce por la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense, en el Monumental.

“Necesitábamos este triunfo, veníamos trabajando bien. Estamos para pelear cosas importantes y ojalá que con este partido se deje la mala racha atrás”, expresó.

“El fútbol es así nos toca levantarnos día a día y lo importante es que seguimos en la lucha”, sentenció Gualberto Jara.