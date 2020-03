Alcalde de La Cisterna envía mensaje a dirigentes de Palestino: “Ellos viven en una burbuja”

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, anticipó su negativa a que se dispute en el estadio municipal el encuentro entre Universidad de Chile y Palestino, programado para el sábado 14 a las 17.30 horas.

El edil anunció en su cuenta de Twitter la negativa a realizar el encuentro y suspender el estadio. Horas más tarde, Rebolledo explicó los motivos de su decisión (no es la primera vez), argumentando que esto fue desencadenado por “los graves acontecimientos que está viviendo el país y también el fútbol profesional“.

“Es cosa de ver lo que has pasado en algunos estadios, que han sido incendiados, se le han tirado bengalas a los jugadores profesionales y la situación que se ha producido en barrios adyacentes a los estadios, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones”, explicó en un punto de prensa, afirmando, además, que “no queremos tener eventuales actos delictivos como han ocurrido en otras comunas y en otros estadios“.

Cuestionamiento a la dirigencia

Rebolledo cuestionó a los dirigentes del club Palestino al insistir con la localía de su equipo en este tipo de partidos: “Ellos viven en una burbuja, primero de lo que está pasando en el país. Son grandes empresarios que viven en comunas ricas, Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura, Providencia, bueno llévense el partido para allá”.

“Hagan el partido, con respeto lo digo, en el estadio de Palestino que está en Avenida Las Condes. Tiene capacidad para 3 mil personas. Que vayan a jugar con la Chile, a ver si el alcalde de Las Condes se los va a permitir“, propuso.

“Le hemos dicho que no queremos partidos de alto riesgo. Eso no es contra el club, el club es parte de la identidad de La Cisterna. Ya llevan más de 40 años acá, mucha gente se identifica, pero el hincha de Palestino que está viviendo acá sabe que ir con un hijo, la esposa, con la familia al estadio no es una realidad. Estamos viviendo momentos difíciles en el país y en el fútbol también”, criticó.

El alcalde de la comuna del sur de Santiago recordó que este problema tiene larga data y apunta a los dirigentes de Palestino, quienes “nos han engañado y me han engañado a mí, que van a hacer un nuevo estadio” y “nunca ha sucedido nada. Hay una responsabilidad del presidente y de la dirigencia de Palestino con la comuna de La Cisterna, con la municipalidad, los vecinos y vecinas”.

Esta tarde el Concejo Municipal de La Cisterna deberá analizar la propuesta de Rebolledo, quien asegura que “esta clausura será para este partido y para cualquier encuentro de alto riesgo”.