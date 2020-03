Eduardo Vargas: “Me gustaría volver a la U, pero todavía no”

Eduardo Vargas, de los registros del Tigres mexicano, admitió que le gustaría volver a Universidad de Chile en el futuro y se declaró “tranquilo y feliz” con su presente en la tienda de Monterrey, pese a no contar con la regularidad esperada.

Consultado por la posibilidad de volver a vestir la casquilla del cuadro azul, donde ganó dos torneos nacionales y la Copa Sudamericana 2011, el oriundo de Renca declaró a Redgol que “el sueño de cualquier jugador es retirarse en el equipo que lo levantó en su plenitud y sí, me gustaría volver a la ‘U’. Pero todavía no. Estoy joven y a pesar de que tengo 30 años, me siento joven”.

Respecto a si pasa por su mente dejar en un corto plazo el club Tigres, luego de perder su lugar en el equipo titular, el ariete sorprendió al señalar que “estoy tranquilo y muy feliz a pesar de que no estoy jugando los minutos que quiero, pero cuando lo hago trato de hacerlo de la mejor manera. Me queda un año de contrato y espero aprovecharlo”.

Por otro lado, el ex Hoffenheim, Valencia, Gremio, Napoli, entre otros equipos, se refirió a su participación con la ‘Roja’ en la pasada Copa América, donde el ‘Equipo de Todos’ cayó en semifinales ante Perú.

“Lo he disfrutado mucho, estábamos muy decepcionados con nosotros mismos, porque nos relajamos mucho en ese partido contra Perú, lo jugamos pensando en que ya habíamos clasificado. Hay que dar vuelta la página y ya se viene otra Copa América”, señaló.

Para finalizar, Vargas habló respecto a las diferencias existentes en su rendimiento a la hora de jugar por clubes como por la ‘Roja’. El ariete lleva la friolera de 38 goles con el combinado nacional.

“Creo que se refleja en los números, no sé si en los clubes pasa por los técnicos o no sé qué he hecho mal. A veces me ponen, otras no. Va en la confianza que me dan todos los entrenadores que he tenido en la Selección y por eso les he rendido. Siempre quise ser goleador de la selección y el equipo en el que esté. Para mí es un sueño poder realizarlo en este momento y seguir avanzando. Físicamente estoy bien y aprovecho al máximo todos los minutos que me dan. Trataré de llegar bien”, sentenció.