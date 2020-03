Partido Palestino-Universidad de Chile fue suspendido por falta de estadio

El partido entre Palestino y Universidad de Chile, válido por la octava fecha del Campeonato Nacional 2020 y programado para este sábado a las 17:30 horas, fue suspendido por falta de estadio.

Pese a que el club de colonia buscó vía judicial levantar la clausura al Estadio Municipal de La Cisterna, decretada por el alcalde Santiago Rebolledo, la Corte de Apelaciones de San Miguel mantuvo el impedimento para jugar en el recinto de Avenida El Parrón.

Y es que el alcalde de La Cisterna cuestionó a los dirigentes del club Palestino al insistir con la localía de su equipo en este tipo de partidos: “Ellos viven en una burbuja, primero de lo que está pasando en el país. Son grandes empresarios que viven en comunas ricas, Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura, Providencia, bueno llévense el partido para allá”.

“Hagan el partido, con respeto lo digo, en el estadio de Palestino que está en Avenida Las Condes. Tiene capacidad para 3 mil personas. Que vayan a jugar con la Chile, a ver si el alcalde de Las Condes se los va a permitir“, propuso.

“Le hemos dicho que no queremos partidos de alto riesgo. Eso no es contra el club, el club es parte de la identidad de La Cisterna. Ya llevan más de 40 años acá, mucha gente se identifica, pero el hincha de Palestino que está viviendo acá sabe que ir con un hijo, la esposa, con la familia al estadio no es una realidad. Estamos viviendo momentos difíciles en el país y en el fútbol también”, criticó.

Se analizó la posibilidad que el Estadio Municipal de La Pintana recibiera el encuentro, pero la ‘U’ le bajó el pulgar a esta alternativa.

De esta forma, el cruce de Palestino con los azules se suma al de Colo Colo con Santiago Wanderers, que debía jugarse este fin de semana en el Estadio Monumental, como los duelos suspendidos de la fecha 8.

Ambos encuentros se disputarían a fines del presente mes, sin público tras la determinación de la ANFP y el Ministerio de Salud por el tema del coronavirus, específicamente en el espacio disponible por la que iba a ser la fecha FIFA de marzo por el suspendido arranque de las Clasificatorias.